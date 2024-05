Beşiktaş'tan Semih ve Rashica açıklaması

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Finali öncesi Beşiktaş ve Trabzonspor'un ilk 11'leri açıklandı. Siyah-Beyazlı ekipte, Semih Kılıçsoy ve Milos Rashica'nın ilk 11'de olmaması 'büyük sürpriz' olarak yorumlandı.

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe de karşılaşma öncesi yaptığı açıklamada duruma açıklık getirdi.

A Spor'a konuşan Topraktepe hem maç hem de iki oyuncunun son durumu ile ilgili şöyle konuştu:

"Her şeye hazırlandık. Bu saatten sonra artık her şey oyuncularımızda. Onlar da artık finalin bilincinde. İnşallah onlar da en iyi şekilde sahada her şeylerini yansıtacaklar. Semih'in ufak tefek sıkıntıları var ama kadromuzda. Rashica da Hatayspor maçında sakatlanmıştı. 5 gündür idmana çıkmıyordu, dün idmana çıktı. Rashica da kulübede. İkisi de ilerleyen dakikalarda ihtiyacımız olursa oyuna girecekler."