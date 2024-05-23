Sefo konser verdi. Türkiye Kupası'nda şov başladı

Selahattin Ekrekli
Sefo konser verdi. Türkiye Kupası'nda şov başladı

Dev final öncesi şarkıcı Sefo sahne aldı.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ve Trabzonspor kozlarını paylaşacak.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.

Karşılaşma ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

20.452te başlayacak olan maçta ilk düdüğün çalmasına artık dakikalar kalırken statta şovlar başladı.

Futbolculardan önce sahaya çıkan ünlü şarkıcı Sefo taraftarlara konser verdi. Sefo'nun konseri sırasında taraftarlardan çıkan ıslık sesleri ise dikkatlerden kaçmadı.

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