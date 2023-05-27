Besin alerjisine karşı çözüm açıklandı

Uzmanlardan besin alerjisi açıklaması geldi. Yapılan açıklamada besin alerjisine akıllı ilaç önerildi.

Besin alerjisine karşı çözüm açıklandı

Sabah'ta yer alan habere göre; Besin alerjileri, özellikle çocukların hayatını önemli ölçüde etkileyen bir tehdide dönüşmesiyle korkuttu.

Uzmanlar, anne sütünün besin alerjisinden korunmada etkili olduğunun altını çizdi.

Ayrıca, akıllı ilaçların artık besin alerjilerinin tedavisinde de kullanıldığına dikkat çekti.

“ALERJİK BESİNLERLE ERKEN KARŞILAŞMA İYİLEŞMEYİ HIZLANDIRIR”

Prof. Bingöl, “Besin alerjisi olan bebekler için ebeveynlere ek gıda olarak önce sebze ve meyve, daha sonra ise tahıl öneriyoruz. Bebek ve çocukların tek tip yerine besin çeşitliliğine dikkat edilerek dengeli beslenmesi önemli. Küçük bebekler anne sütü sayesinde besinlerle erken tanışıyor. Anne sütü besin alerjisinde korunmada etkili. Anne sütü alırken düzenli olarak alerjik besinlerle erken karşılaşma iyileşmeyi hızlandırır” sözlerini kullandı.

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