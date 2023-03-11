Beşparmakotu bitkisi diş ağrılarına iyi geliyor

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Beşparmakotu bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Beşparmakotu diş ağrılarını dindiriyor ve diş etlerini kuvvetlendiriyor.

DİŞ AĞRISI NEDİR?

Diş ağrısı, dişin içinde veya çevresinde gelişen ağrıya verilen isimdir. Daha küçük çaplı diş ağrıları bireyin evde kendiliğinden edebileceği geçici bir diş eti tahrişinden kaynaklanabilir. Ancak daha ciddi ve ağır diş ağrıları, kendi başlarına iyileşmeyecek ve bir diş hekimi tarafından tedavi edilmesi gereken diş ve ağız problemlerinden kaynaklanırlar.

BEŞPARMAKOTU BİTKİSİ NEDİR?

Gülgillerden; yol kenarında ve çayırlarda yeti en 40-70 santimetre boyunda yabani bir bitkidir. Yaprakları be parmak eklindedir. Rozete benzer. Uzun saplı çiçekleri, yaprakların arasından çıkar. Altın sarısı rengindedir. Yaprak ve kökleri Temmuz, Ağustos aylarında toplanıp kurutulur.

BEŞPARMAKOTU BİTKİSİ NEYE İYİ GELİYOR?

-İshali keser.

-Mide rahatsızlıklarını giderir.

-Vücuda kuvvet verir.

-Bademcik ve boğaz ağrılarını giderir.

-Diş ağrılarını dindirir. Diş etlerini kuvvetlendirir.

-Yüz lekelerini giderir ve cildi yumuşatır.

BEŞPARMAKOTU BİTKİSİ NASIL KULLANILIR?

4 bardak suya 50 gr. konarak 10 dakika kaynatılır. Soğuduktan sonra süzülür.

Günde 3 kere yemeklerden evvel birer çay bardağı içilir. Gargara içinde aynı su kullanılır.