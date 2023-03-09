9 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Hangi bitki neye iyi geliyor?

20 yıldır aktarlık yapan Serkan Karademir “Havalar çok soğuk olunca insanlar bitkisel ilaçlara yöneldi” dedi ve hangi bitkinin neye iyi geldiğini anlattı. İşte o bitkiler ve yararları…

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 07:50
Takip Et

Hangi bitki nelere iyi geliyor?

Hangi bitki neye iyi geliyor?
+
Aa
-

ÖKSÜRÜK İÇİN FESLEĞEN

Serkan Karademir, öksürük, göğüs yumuşaması, balgam ve sindirimsizlik gibi hastalıklar için fesleğenin yoğun bir şekilde tercih edildiğini ifade etti. Karademir, “Vatandaşlar, göğüs yumuşatmak ve balgam sökmek için fesleğen istiyorlar. Hayli tutuluyor, ilgi görüyor. Gerçekten göğsü yumuşatıyor ve öksürüğü kesiyor” dedi.

SOĞUK ALGINLIĞI İÇİN KARIŞIMLAR

Karademir, soğuk algınlığı, iltihap kurutmak, direnç arttırma, öksürük gibi rahatsızlıklar için ise çeşitli karışımlar kullanıldığını ifade etti. Karademir, “Bu kış döneminde ada çayı, hatmi çiçeği ve meyan kökü, en çok tercih edilenlerden biri. Mükemmel bir karışım. Zencefil, zerdeçal, üzüm çekirdeğinin çekilmişini orijinal balla karışım yaparak, akşamları, yediklerinde yine balgam sökücü, öksürük kesme. İltihap, soğuk algınlığı gibi durumlarda fayda veriyor. Yine ıhlamur da kışın tercih edilen bir çay. Direnç arttırıcı tarçın, hibiskus, kuş burnu gibi bitkiler ise vücudun hem direncini arttırıyor hem de kan direncini hızlandırdığı için üşümeyi engelliyor. Lavanta çiçeği göğsü yumuşatır, civanperçemi vücuttaki iltihapları sökerek, vücut direncini yükseltir” diye konuştu.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yine rüyasında gördü. Kassandra seçimlerden önce olacakları açıkladı
1
﻿Yine rüyasında gördü. Kassandra seçimlerden önce olacakları açıkladı
﻿Yine rüyasında gördü. Kassandra seçimlerden önce olacakları açıkladı
﻿Torun sahibi Acun 5. kez baba oluyor. Şeyma Subaşı sinir krizi geçirecek
2
﻿Torun sahibi Acun 5. kez baba oluyor. Şeyma Subaşı sinir krizi geçirecek
﻿Torun sahibi Acun 5. kez baba oluyor. Şeyma Subaşı sinir krizi geçirecek
﻿Erkekler arasında yazılı olmayan kurallar. Kadınlardan sır gibi saklıyorlar
3
﻿Erkekler arasında yazılı olmayan kurallar. Kadınlardan sır gibi saklıyorlar
﻿Erkekler arasında yazılı olmayan kurallar. Kadınlardan sır gibi saklıyorlar
﻿Ünlü isim ikinci anketin sonucunu açıkladı. Fark çok büyük herkes şokta. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
4
﻿Ünlü isim ikinci anketin sonucunu açıkladı. Fark çok büyük herkes şokta. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
﻿Ünlü isim ikinci anketin sonucunu açıkladı. Fark çok büyük herkes şokta. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
﻿Haluk Levent'in müthiş klibi ortaya çıktı. Şarkının sözleriyle herkesi tokatlamış. Haluk Levent düşmanları sabaha kadar uyuyamayacak
5
﻿Haluk Levent'in müthiş klibi ortaya çıktı. Şarkının sözleriyle herkesi tokatlamış. Haluk Levent düşmanları sabaha kadar uyuyamayacak
﻿Haluk Levent'in müthiş klibi ortaya çıktı. Şarkının sözleriyle herkesi tokatlamış. Haluk Levent düşmanları sabaha kadar uyuyamayacak
﻿Partilerin oyu dikkat çekti. Üçüncü anket bomba gibi patladı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
6
﻿Partilerin oyu dikkat çekti. Üçüncü anket bomba gibi patladı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Partilerin oyu dikkat çekti. Üçüncü anket bomba gibi patladı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿AKP'li avukattan 400 milyonluk vurgun. Hayırlı işler avukat bey sabah şerifleriniz hayırlı olsun
7
﻿AKP'li avukattan 400 milyonluk vurgun. Hayırlı işler avukat bey sabah şerifleriniz hayırlı olsun
﻿AKP'li avukattan 400 milyonluk vurgun. Hayırlı işler avukat bey sabah şerifleriniz hayırlı olsun
﻿4 katlı bina alev alev yandı
﻿4 katlı bina alev alev yandı
﻿4 katlı bina alev alev yandı
﻿Polis hastanelik oldu
﻿Polis hastanelik oldu
﻿Polis hastanelik oldu
﻿Galatasaray'a Ümraniyespor'dan sürpriz transfer. Okan Buruk istedi
﻿Galatasaray'a Ümraniyespor'dan sürpriz transfer. Okan Buruk istedi
﻿Galatasaray'a Ümraniyespor'dan sürpriz transfer. Okan Buruk istedi
﻿Sevilla Fenerbahçe maçının yayınlanacağı kanal belli oldu
﻿Sevilla Fenerbahçe maçının yayınlanacağı kanal belli oldu
﻿Sevilla Fenerbahçe maçının yayınlanacağı kanal belli oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.