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Beşparmakotu bitkisi neye iyi geliyor?

Beşparmakotu bitkisinin diş sorunlarına iyi gelmesinden mide rahatsızlarını gidermesine kadar birçok sağlık sorununu çözdüğü vurgulandı.

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 10:29
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Beşparmakotu bitkisi neye iyi geliyor?

Beşparmakotu bitkisi neye iyi geliyor?
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İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Beşparmakotu bitkisinin faydaları dikkat çekti.

BEŞPARMAKOTU BİTKİSİ NEDİR?

Gülgillerden; yol kenarında ve çayırlarda yeti en 40-70 santimetre boyunda yabani bir bitkidir. Yaprakları be parmak  eklindedir. Rozete benzer. Uzun saplı çiçekleri, yaprakların arasından çıkar. Altın sarısı rengindedir. Yaprak ve kökleri Temmuz, Ağustos aylarında toplanıp kurutulur.

BEŞPARMAKOTU BİTKİSİ NEYE İYİ GELİYOR?

-İshali keser.

-Mide rahatsızlıklarını giderir.

-Vücuda kuvvet verir.

-Bademcik ve boğaz ağrılarını giderir.

-Diş ağrılarını dindirir. Diş etlerini kuvvetlendirir.

-Yüz lekelerini giderir ve cildi yumuşatır.

BEŞPARMAKOTU BİTKİSİ NASIL KULLANILIR?

4 bardak suya 50 gr. konarak 10 dakika kaynatılır. Soğuduktan sonra süzülür.

Günde 3 kere yemeklerden evvel birer çay bardağı içilir. Gargara içinde aynı su kullanılır.

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