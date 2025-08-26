Beştepe kulislerinde deprem: "Bahçeli’nin önerisi ayak bağına dönüştü!"

Gazeteci İsmail Saymaz, “Terörsüz Türkiye” komisyonunun işleyişinden Beştepe’deki bazı çevrelerin rahatsızlık duyduğunu iddia etti. Saymaz, komisyonun CHP ve DEM Parti tarafından genişletilen gündemi, çözüm sürecinin odağını dağıtarak çalışmaları sekteye uğrattığını özellikle Ekrem İmamoğlu ve diğer CHP’li isimlere yönelik soruşturmaların komisyona taşınması, sürecin uzamasına ve kamuoyunun çözüm inancının zayıflamasına neden olduğu görüşünün var olduğunu öne sürdü.

Saymaz, komisyonun kuruluşunun Devlet Bahçeli’nin önerisiyle gerçekleştiğini, ancak artık süreci yavaşlatan bir “ayak bağı” olarak görüldüğünü belirtti. Beştepe’de etkili bir grubun, komisyonun işlevsiz hale geldiğini düşündüğünü ve devletin paralel bir yasa hazırlığı yürüttüğünü söyleyen Saymaz, bu yasa değişikliğinin AK Parti ve MHP tarafından Meclis’ten geçirilebileceğini, ancak toplumsal rıza için CHP’nin desteğine ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Saymaz, komisyonun bir gün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından sonlandırılabileceğini, geçmişte benzer örneklerin yaşandığını hatırlatarak, sürecin siyasi irade tarafından yönlendirildiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

Benim duyduğum kadarıyla Beştepe'de bir eğilimin bu komisyondan kaynaklı bir rahatsızlığı var. Yani her ne kadar Sayın Bahçeli bunu önermiş olsa da bir ucunda DEM Parti diğer ucunda CHP'nin komisyonu çalışamaz hale getirdiği yönünde bir kanaat var. Komisyonun iki ana ödevi dışındaki gündemleri komisyona taşıyarak yani Türkiye'nin bütün demokratik meselelerini başta İmamoğlu'nun durumu olmak üzere CHP'li soruşturmalar olmak üzere Türkiye'deki demokratik meseleleri masaya taşıyarak komisyona çok sayıda davetlinin gelmesine önayak olup gündemi dağıtarak komisyonun çalışamaz hale geldiğini iddia ediyorlar ve aslında “bu kurulan komisyon ile biz yıl sonuna kadar bu örgütün silahsızlanma sürecini tamamlayacaktık” diyorlar. Sayın Bahçeli önerisiyle komisyon kuruldu ama komisyon artık süreci uzatıyor, dikkat dağıtıyor ve toplumun çözüme olan inancında inancında azalmaya yol açıyor. Bu nedenle komisyon gitgide ayak bağına dönüşüyor ve diyorlar ki komisyon toplantılarını sürerken devlet de kendi düzenini kendi çalışmasını sürdürüyor. Bak bu çok önemli. Yani günün sonunda komisyon toplanır, dağılır, konuşur, taraflarla buluşur ama aslında yani eninde sonunda bu yasa komisyon dışında Beştepe'de bir yerde hazırlanıyor. Yani komisyon bir gün Sayın Cumhurbaşkanı komisyon faaliyetini tamamlasın diyebilir. Nitekim geçmişte oldu. Mesela 12 Eylül komisyonu vardı. Hatta 12 Eylül içinde özel olarak Cemil Kırbayır komisyonu vardı. Kars'ta işkencede öldürülen Berfu Ana'nın oğlu Cemil Kırbayır dosyası komisyonunu küt diye bitirdiler

BİR GÜN MASA, KURAN İRADE TARAFINDAN DAĞITILABİLİR

Bu bahsettiğim bütün Beştepe'nin, AK Parti'nin görüştü demiyorum ama Beştepe'de etkili bir kanat böyle düşünüyor. Tam da mesele bu işte komisyon bu meseleyi çözmek bir yana çözümsüz hale getiriyor. Halkın terörsüz Türkiye inancını zayıflatıyor. Çok sayıda davetli çağırarak konuları çoğaltarak işin özüne odaklanmayı imkansız hale getiriyor. Bundan ötürü bir şikayet başladı. Yakınmalar var ve bunun da sorumlusunu CHP ve DEM Parti olarak görüyorlar. DEM Parti'nin de dikkat dağıttığını ifade ediyorlar. Diğer taraftan devletin kendi çalışmasını da yaptığını söylüyorlar. Bu ne demek? Toplanıp durun ama devlet aslında o çalışmayı bir yandan hazırlıyor. Şimdi doğrusu biliyorsunuz aslında bu anayasa değişikliği değil, bir yasa değişikliği ve bu yasa değişikliğini çıkarmaya AK Parti, MHP ve DEM Parti de desteğini alsa da almasalar da olur. Çıkarmaya kudretleri var. Sadece AK Parti ve MHP bu yasayı geçirebilirdi. Fakat bu Cumhurbaşkanı komisyon tartışmasından önce, “Biz MHP ve DEM Parti ile bu yolu üçlü olarak yürümeye karar verdik” demişti. Komisyon aklında yoktu, Sayın Devlet Bahçeli biraz onu gündeme taşıdı ve dolayısıyla yasal olarak Meclis’te bunu çıkarabilecek kadar parmakları vardı. Fakat Sayın Devlet Bahçeli gündeme taşıdı. Bir de bence her ne kadar bunu milletvekili sayısıyla Meclis’ten geçirseler de toplumsal rıza bakımından buna güçleri yetmiyordu. Yani o yasayı sen geçirsen de toplum onaylamıyor, rıza göstermiyor. Rızayı ancak Cumhuriyet Halk Partisi ve muhalefetin katılımıyla üretebilirlerdi. Cumhuriyet Halk Partisi de ben o rızayı sana sağlarım ama benim de taleplerim var diyerek masada bir başka müzakere başlığı açtı. Şimdi görünen o ki Beştepe'deki bir irade bu komisyon masasını ayak bağı görüyor ama bu ne kadar Beştepe'nin ve Cumhur İttifakı'nın görüşüne dönüşür onu bilmiyorum. Fakat bir gün masa, kuran irade tarafından dağıtılabilir.