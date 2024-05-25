Beta Han'da uluslararası çay festivali. 39 farklı harmanı sevenleriyle buluştu

Eminönü’ndeki tarihi Beta Yeni Han, bu yıl ilk kez düzenlenen ve gelenekselleşmesi hedeflenen Beta Uluslararası Çay ve Kültür Festivali’ne ev sahipliği yaptı. 21 Mayıs Dünya Çay Günü’nde özel bir etkinlikle başlayan festival, 22-24 Mayıs tarihleri arasında hanın tarihi atmosferinde gerçekleştirildi. Festivalde ziyaretçiler, hem Türkiye’de hem dünyada önemli bir yere sahip olan çayın çeşitlerini tanıma fırsatı yakaladı. Dünyanın en yaygın tüketilen içecekleri arasında yer alan çayın büyülü dünyasının kapılarının aralandığı festivalde konuklar çayla yapılmış özel tatlarla lezzetli dakikalar da yaşadı.

2019 yılından bu yana kutlanan 21 Mayıs Dünya Çay Günü’nde konuşan Beta Gıda İstanbul Şube Müdürü Hatice Uğur, Beta Uluslararası Çay ve Kültür Festivali ile bu özel günü bir adım öteye taşıdıklarını ifade etti.

Bu festival ile Türk çay kültürünün yanı sıra çeşitli dünya ülkelerine ait çay kültürlerini de bir araya getirdiklerini ifade eden Uğur, çayın birleştirici gücü ile dünyadaki farklı çay geleneklerinin hikayesine tanıklık edildiğini anlattı.

Uğur, şirket olarak 2022 yılında UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edilen ve Türkiye’nin gururu olan Türk çayına sahip çıkmayı da hedeflediğini de açıkladı.

FESTİVALE YOĞUN İLGİ VARDI

Festival kapsamında çay bulunduğu ülkeye ve yetiştiği bölgeye göre stantlarda kategorilere ayrıldı. Ülkelerin kültürel değerleri ve geleneklerini yansıtan seremoniler açılış resepsiyonunda tüketicilerle buluştu. Çin Büyükelçiliği tarafından düzenlenen Kung-fu Çay Seremonisi, Arjantin Büyükelçiliği tarafından hazırlanan Mate Çay Seremonisi ve Sri Lanka Kültür Seremonisi katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Çaya dair birçok yeni bilgi ve deneyim tecrübe edildi.

TÜRK ÇAY KÜLTÜRÜ SERENOMİSİ GERÇEKLEŞTİ

Etkinlikte Türkiye Geleneksel Kemençe ve Tulum Gösterisi yapıldı. Türkiye Çay Demleme Şampiyonu Gülhanım Delihasan Türk Çay Kültürü Seremonisi ile çay demlemenin püf noktalarını anlattı. Asya’nın yeşil çaylarından Afrika’nın bitkisel çaylarına kadar geniş bir yelpazede sunulan, dünyanın dört bir yanından gelen 39 farklı çeşit çay harmanı, 10 metre uzunluğundaki tadım masasında tadım yapıldı.

Şef Eyüp Kemal Sevinç’in 39 imza dünya çay karışımları ve türleri ile çaylı lezzetler menüsünü sundu. Türk çay tarımının 100. yılında düzenlenen ve çay tarımına emek veren tüm üreticilere ithaf edilen festivalde, özel etkinlik ve sergiler de ziyaretçilerle buluştu.