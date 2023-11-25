Beton direğe çarpan otomobil kağıt gibi ezildi: 1 ölü

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde yağış sebebi ile kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak beton direğe çarpan otomobil adeta kağıt gibi ezildi. Kazada otomobil sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Beton direğe çarpan otomobil kağıt gibi ezildi: 1 ölü

Kaza, Akyazı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Ada Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seyfeler yönüne doğru seyir halinde olan Oktay Göçer idaresindeki otomobil, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Savrulan otomobil beton direğe çarptı.

Çarpmanın etkisi ile adeta kağıt gibi ezilen otomobil içerisinde sıkışan sürücü, bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yapılan çalışma neticesinde kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü Göçer, kaldırıldığı Akyazı Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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