Beton mikseri ile otomobil çarpıştı

Kaza, Antalya-Manavgat D-400 Karayolu Çolaklı Jandarma kamp kavşağında meydana geldi. Manavgat istikametine seyir halindeki Mevlüt Y. idaresindeki 07 JV 875 plakalı beton mikseri, Tilkiler yönünden kavşağa çıkan Erkan E. yönetimindeki 34 GKL 329 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sıkışan sürücüyü Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat birimine bağlı kurtarma ekibi çıkardı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Erkan E., yolcular Metehan E., Ömer E. ve Esma Esla E. sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

"TRAFİK LAMBALARI YANMIYORDU"

Diğer taraftan kazanın meydana geldiği sırada kavşaktaki trafik ışıklarının faal olmadığı belirlenirken, olay yerindeki vatandaşlar bu duruma tepki gösterdi. Haftanın en az 3-4 günü trafik ışıklarının yanmadığını söyleyen Mustafa Cansız, "Burası turizm bölgesi. Trafik yoğunluğunu görülüyor. Böylesine bir yerde trafik ışıklarının haftada 3-4 gün yanmaması kazalara neden oluyor. Bu trafik lambalarının güneş enerjisi koymak çok mu zor? Bunu bari çok görmesinler” diye konuştu.