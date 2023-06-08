Betül Demir’in Sezen Aksu açıklaması olay oldu

Ünlü şarkıcı Betül Demir, sahneleri bırakan Sezen Aksu ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

Betül Demir’in Sezen Aksu açıklaması olay oldu

Şarkıcı Betül Demir önceki akşam Boaz Live'da sahneye çıktı. Performansı öncesinde basın mensupları ile kulisinde bir araya gelen Demir, kıyafetindeki pulları beşi bir perdeye benzeten muhabirlere, "Beşi değil, beşin bi değeri mi kaldı? Beş yüzü bir yerde" karşılığını vererek herkesi tebessüm ettirdi.

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Yaz konserlerinin birer birer başladığını hatırlatarak yönelttiği "Sezen Aksu sahnelere geri dönse kimler işsiz kalır?" sorusuna "Vallahi Sezen sahnelere dönsede hepimiz limon satsak" yanıtını veren başarılı şarkıcı sözlerine şöyle devam etti:

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"Sezen Aksu'dan bahsediyoruz arkadaşlar. Hepimiz onun o muhteşem canlı performanslarını o kadar özledik ki... Yani keşke gerçekten geri dönsede bi hepimiz limon satarız, razıyız..."

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Röportajın ardından sahnedeki yerini alan Betül Demir yaklaşık iki saat süren muhteşem sahne performansı ile kendisini dinlemeye gelen misafirlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

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