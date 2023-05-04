Betül Demir sezonu Cannes’da açtı

Ünlü şarkıcı Betül Demir, yaz sezonunu Fransa'nın Cannes kentinde açtı. Ünlü ismin fit fiziği beğeni topladı.

Betül Demir sezonu Cannes’da açtı

Şarkıcı Betül Demir, yaz sezonunu Fransa'nın Cannes kentinde açtı. Yaz sezonunda konserden konsere koşacak olan Demir, yoğun sahne programları başlamadan soluğu Cannes’da aldı.

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Yeni şarkısını bir süre sonra müzik severlerle buluşturacak olan ve hemen ardından başlayacak konser maratonu ile Türkiye'yi karış karış dolaşacak olan Demir, "Bu yaz Betül yazı olacak… Sadece sahne değil televizyonda da sık sık karşınıza çıkabilirim. Birkaç yaz dizisi için teklif aldım. Senaryoları inceliyorum. Bu yaz kendi sınırlarımı zorlamak istiyorum" diye konuştu.

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