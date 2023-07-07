Sezen Aksu yalısında dehşeti yaşadı! Kapıya dayandı ölümle tehdit etti

Sezen Aksu'nun Beykoz'daki yalısına girmeye çalışan bir kadın güvenlik görevlilerine saldırdı, ünlü sanatçıyı ölümle tehdit etti.

Sezen Aksu yalısında dehşeti yaşadı! Kapıya dayandı ölümle tehdit etti

Sezen Aksu'nun kapısına dayanan kadın “Sezen Hanım’ı öldürmek mi istiyorsunuz siz? Burada onu hapis tutuyorsunuz” diyerek güvenliğe saldırdı. Olay adliyeye taşındı.

Olay şöyle gelişti: Gece 02.00 sıralarında Aksu’nun evinin zili çaldı. Kapıyı güvenlik görevlisi A.K. açtı. 47 yaşındaki Azeri uyruklu L.M. isimli kadın, “Sezen Hanım’la görüşmek istiyorum” dedi. A.K. saatin geç olduğunu belirterek buna karşı çıktı. Kadın güvenlik görevlisini itekleyerek bahçeden içeri girdi. Bir anda ortalık karıştı.

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TV100'den Özkan Tamirak'ın aktardığı habere göre L.M. bağırarak “Sizi öldürürüm. Defol git. Sezen Hanım’ı öldürmek mi istiyorsunuz siz?” diyerek iddialara göre hakaretler savurdu. Olay anının tanığı güvenlik görevlisi A.K. şikâyetçi oldu.

A.K. kadını dışarı çıkardı. Konu Beykoz Emniyeti’ne yansıdı. Eve gelen polisler kadını gözaltına aldı. Bu L.M.’nin ilk ziyareti değildi. Daha önce de dört kez evin kapısına dayanmıştı. Ama bu defa olay çok farklıydı. Savcılık konuya el attı.

SEZEN AKSU: TEKNEYLE GİRMEYE ÇALIŞARAK İSKELEMİ YIKTI

Sezen Aksu, L.M.’den şikâyetçi olarak ifadesinde şunları anlattı: “Bu şahıs mart, mayıs, temmuz ve ekim aylarında olmak üzere dört kere evime gelmek suretiyle, kapıyı zorlayarak ve güvenliğime tehdit, hakarette bulunarak rahatsızlık vermiştir. 2022 yılının ekim ayında yapmış olduğu eylemde somut olarak içeriye girme iradesini belli etmiştir. Bir keresinde de evimin iskelesine yanaşmak suretiyle iskelede zarar olacak şekilde yıkıma sebep vermiştir. Ancak o zaman hayranım olarak kabul ettiğimden şikâyetçi olmamıştım. Şu aşamada rahatsızlık boyutunun fazlalaşması sebebiyle şikâyetçiyim.”

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KENDİNİ 'TATLI GETİRMİŞTİM' DİYE SAVUNDU

L.M. ise yaşananları emniyette şöyle anlattı: “2022 yılının mart ayında Sezen Hanım’a Nevruz bayramı dolayısıyla tatlı getirmiştim. Güvenlik görevlisi A.K. hoş olmayan bir surat ifadesiyle beni kabul etmedi. Ben güzel bir dille konuşarak bu şahsı ikna ettim. Tatlıyı ona teslim ettim. Ben sonrasında yine Sezen Aksu’nun evine gittim. Kendisiyle vedalaşacaktım. Aynı güvenlik görevlisi beni tersledi. Kimsenin kapısını zorlamadım. Polislere benim kapıyı zorladığımı, şahısların huzurunu bozduğumu iddia etti. Bana iftiralarda bulunan A.K. isimli güvenlik görevlisinden şikâyetçiyim.”

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturmasını tamamladı. L.M. hakkında tehdit ve ısrarlı takipten 1 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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