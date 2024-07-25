Bey devesi gibi yan gelip geviş getirmek deyimi ne anlama geliyor?

Bey devesi gibi yan gelip geviş getirmek deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Bir kişinin hiçbir sorumluluk almadan, rahat bir şekilde günlerini geçirmesi anlamında kullanılan bir deyimdir.

Keyif içinde yemek yiyip içmek ve yaşamak istemek anlamını da taşır.

Herhangi bir işle meşgul olmadan sadece kendi zevkleriyle ilgilenen kişi...

BEY DEVESİ GİBİ YAN GELİP GEVİŞ GETİRMEK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Bey devesi gibi yan gelip geviş getirmeye başladın son zamanlarda, kalk da bir işin ucundan tut."