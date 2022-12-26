﻿Beyaz Baretler, ne zaman ''Sivil Savunma'' oldu?

Anadolu Ajansı, habere "Suriye'de Beyaz Baretliler olarak bilinen Sivil Savunma, ülkede insani ihtiyaçların arttığını bildirdi." diye başlamış...

İngiliz İstihbaratının kurduğu, ABD ve müttefikleri tarafından finanse edildiği resmen ilan edilmiş ve Suriye devletinin, kendi halkına karşı kimyasal silah kullandığına dair iddialarını ispatlamak adına mizansenler düzenleyen bir örgüt, devletin ajansı tarafından neden "Sivil Savunma" diye nitelendirildi acaba?

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Haberde özetle şöyle deniliyor:

"Grubun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'yetersiz altyapı, temel ihtiyaçların karşılanamaması, kolera salgını, Kovid-19'un yeniden yayılmasının yanı sıra Esed rejiminin ve Rusya'nın saldırılarının devam etmesi gibi etkenlerin ortasında' insani yardım çağrısında bulunuldu.

Cilvegözü Sınır Kapısı üzerinden Suriye'ye uluslararası insani yardımların gönderildiği mekanizma 10 Ocak 2023'te sona eriyor. Bölgeye BM Güvenlik Konseyi kararıyla yalnızca Cilvegözü Sınır Kapısı üzerinden gıda ve ilaç yardımı ulaştırılıyor. Yardım programının uzatılması için Konseyin beş daimi üyesinden (Rusya, Çin, ABD, Fransa ve İngiltere) hiçbirinin veto etmemesi koşuluyla en az 9 üyenin onayı gerekiyor."

Beyaz Baretler'in açıklaması, Güvenlik Konseyi'nin Cilvegözü kapısından yapılan yardımların süresini uzatmak amacına dönük gibi duruyor...

Dolayısıyla gıda ve ilaç konvoylarının başka neler taşıdığını da sorgulamak gerek! Suriye halkına yardım umurlarında mı?

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Beyaz Baretler'in kurucusu, İngiliz Dış İstihbarat Servisi MI 6'nın önemli bir ajanı olan Gustaf Edward Le Mesurier, 11 Kasım 2019'da Beyoğlu'ndaki bürosunun önünde ölü bulunmuştu. La Mesurier'in evi de Büyükada'da idi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Maria Zaharova, Le Mesurier'den, "Dünyanın farklı köşelerinde ortaya çıkan eski bir MI 6 ajanı" diye söz etmişti.

Zaharova, Mesurirer'in Balkanlar ve Orta Doğu'da çalıştığını, Kosova'daki terörist gruplarla bağlantılarının deşifre edildiğini anlatmıştı.

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Banu Avar ise La Mesurier'in ölümünden üç yıl önce 2016 yılında yayınlanan Zemberek kitabında, "Beyaz Baretler ve Lawrence ile 007 James Bond karışımı bir İngiliz ajanı" başlığı altında konuyu incelemişti. O tarihte Avar'ın ifadesiyle "Küresel sırtlanların beyin bulandırma aracı Time Dergisi de koroya katılmış ve sözde 'yardım kuruluşu' Beyaz Baret'leri kapaktan kutsamıştı!"

Avar, kitapta durumu şöyle özetlemişti:

"James Le Mesurier… Sıradan bir İngiliz askeri değil. Birleşmiş Milletler Barış Gücü adına Balkanlar'da çalışmış, İngiliz Dışişleri Bakanlığı bünyesinde Orta Doğu'da istihbaratçı olarak üst düzey görev yapmış biri. Çalıştığı alanlar saymakla bitmiyor. (...) Beyaz Baretler'e önderlik eden Mayday Rescue adlı 'arama kurtarma yardım' örgütünün de mimarı. MI 6 olarak bilinen İngiliz dış istihbaratının bölgedeki en güvendiği ajanlarından biri. CIA ve MOSSAD ile ortak operasyonlarda Mayday 'sivillere yardım' teşkilatını paravan olarak kullanıyor. Suriye'de Kaide artığı El Nusra teröristlerine askerî ve istihbari eğitim veriyor… (...)

MayDay'in İstanbul bürosu Karaköy'de… Beyaz Baretler'in lideri Raid Saleh, Türkiye-Suriye arasında mekik dokuyor. Mayday Rescue Suriye Sorumlusu Faruk Habib Türkiye'de yaşıyor, Batı başkentlerinde ilişkileri yürütüyor. James, İstanbul, Gaziantep, Suriye arasında ve her yerde. Bu adamlar 'iş'lerini Türkiye'den yürütüyor.

Beyaz Baretlerin USAID'den aldığı bağış miktarı: 16 milyon dolar. ABD Dışişleri Bakanlığı, örgüte 23 milyon dolar verildiğini basına açıkladı. Japonya, Danimarka, İngiltere ve Hollanda da Beyaz Baretlere 50 milyon dolara yakın para bağışladı! Böyle 'hükümet dışı örgüte', böyle 'gönüllü'lüğe inananlara da can kurban!"

Tabii, böyle "Sivil Savunma"ya inananlara da...