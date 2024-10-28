Öcalan’ın “ABD garantör ülke olsun” talebi!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Abdullah Öcalan gelsin Meclis’te DEM Parti grubunda konuşsun, terör örgütünü lağvettiğini açıklasın” şeklindeki konuşmasından sonra süreçle ilgili olarak iki gazeteci, önemli bilgiler nakletti.

Sözcü TV muhabiri Altan Sancar, İpek Özbey’in programında, Bahçeli’nin çağrısı ardından Adalet Bakanlığı tarafından aranarak Abdullah Öcalan ile görüşebileceği bildirilen ve görüşen yeğeni ve DEM Parti Milletvekili Ömer Öcalan kaynaklı bilgiler verdi.

Sancar, "İki şart var. Ömer Öcalan'a da iletilen iki şart... Bir, garantör ülke talebi var. Abdullah Öcalan'ın dile getirdiği garantör ülke şartı söz konusu. Ülke adı yok. Öcalan'ın ikinci şartı ise yasal güvence... Yasal güvenceden kasıt sanırım şu: Adına 'çözüm süreci, kardeşlik projesi' ne dersek diyelim, bunun bir yasal çerçevesi olması gibi bir talepleri söz konusu. Bu talep Ömer Öcalan'a da dile getiriliyor." ifadelerini kullandı.

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Diğer bilgileri ise Halk TV’de Gökmen Karadağ’ın programına katılan TV5 Genel Yayın Yönetmeni, Mustafa Yılmaz verdi.

Yılmaz, “O el sıkışmadan önce bile Ankara kulislerinde sağda solda duydum bunu. Çok da uçuk gelmişti. Çankaya’da Öcalan için bir çalışma ofisinin hazırlandığı konuşuluyordu. Bu konuşulan bir şey ama ateş olmayan yerden duman çıkmaz diye bir realite var. Bu sürecin sadece Bahçeli’nin DEM’le el sıkışması ile başlayan bir süreç olmadığını gösteriyor. Böyle bir şey Ankara’da konuşulmaya başlandıysa… Gerçi medyada çok konuşulmadı ama ben bunu bir dost meclisinde duydum. Bu son bir ay-bir buçuk ay içerisinde duydum. Bahçeli’nin tokalaşmasından önce duydum.” dedi.

Mustafa Yılmaz, ayrıca, Amerikan Temsilciler Meclisi’nde bir süre çalışan bir Türk’ün, Temsilciler Meclisi’nde görevli bir Amerikalının, 2011 yılında kendisine “Öcalan’ın, ama Genel Başkan olarak ama milletvekili olarak TBMM’de konuştuğu fotoğrafı, biz meslek hayatımız içinde göreceğiz” dediğini anlattı.

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O fotoğrafı görmek isteyen ABD’nin şimdi acelesi var! Çünkü 30 yıldır bunu planlıyorlar. Öcalan’ın “ABD garantör ülke olsun” talebi, yeni değildir. 1995 yılında, ABD’nin eski Moritanya Büyükelçisi David Korn, Öcalan ile röportaj yapmış ve bu görüşmeyi ABD Dışişleri Bakanlığı’nın FBIS bülteninde yayınlamıştı. Öcalan o görüşmede “ABD modeli bir devlet yapısı” istediklerini, bu sebeple PKK ile Türkiye arasında “ABD’nin garantör ülke olabileceğini” söylemişti. Ben de bu röportajın özetini Akşam gazetesinde yayınlamıştım.

ABD tarafından Türkiye’ye “garantör ülke olalım” diye talep geldi mi gelmedi mi bu konuda bir bilgi sızmadı ama 2009’da PKK temsilcileri ile MİT temsilcileri arsındaki Oslo görüşmeleri, basına sızdırıldığında görüldü ki bu görüşmede bir “koordinatör ülke temsilcisi” var!

Koordinatör ülke temsilcisi, toplantıyı açarken, “Sizi buraya biz getirdik, Abdullah Öcalan’ın talepleri TBMM’de görüşülecektir” demişti. Şimdi yapılmak istenen ise, Abdullah Öcalan’ın taleplerini, bizzat Meclis’e gelerek kendisinin açıklamasıdır!

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Bu arada 1 Ekim 2024 tarihinde yani bu ayın ilk günü Bilkent Üniversitesi, Finlandiya Dışişleri Bakanlığı ve Kriz Yönetimi Girişimi-Martti Ahtisaari Barış Vakfı’nca, Ankara'da, iki ülke arasındaki ilişkilerin 100. yıl dönümü dolayısıyla “Martti Ahtisaari Mirası: Barış” konulu bir seminer düzenlenmişti. Seminerde Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb, Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran konuşmacı olarak yer almıştı.

Ben de ertesi günkü yazımda, “AKP iktidarı, çözüm sürecini mi özledi?” diye sormuştum

Çünkü Oslo'da PKK ile Türk devletini masaya oturtan oyunu sahneye koyanlardan biri Martti Ahtisaari idi ve Ankara'da Tayyip Erdoğan ile de görüşmüştü. Ahtisaari, Oslo’daki görüşmelere müdahil olduğunu açıklamış, PKK da bunun üzerine Ahtisaari'nin “üçüncü göz” olabileceğini duyurmuştu.