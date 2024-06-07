Beyaz Group İnşaat Büyükçekmece’nin kalbini inşa etti

Hayata geçirilecek olan bölgenin en kapsamlı kentsel dönüşüm projesi olma özelliğine sahip ve ön talep toplama sürecinin başladığı ‘Ihlamur Konakları’nın hafriyat çalışmalarına da düğmeye basıldı.

‘Ihlamur Konakları’ Büyükçekmece’de Cengiz Topel Caddesi üzerinde yer aldı. Toplam 8 bin 800 metrekare arsa ve 42 bin metrekare inşaat alanı üzerinde kurulacak olan proje, 12 blok 161 daire ve 34 ticari alandan olarak planarak tasarlandı.

Geniş peyzaj ve yaşam alanlarının inşaat alanına göre daha fazla olduğu söz konusu proje, 5 bin 500 m2’nin üzerindeki yeşil alanıyla bölgenin en yüksek sosyal statüye sahip projesi olarak göz kamaştırıyor.



‘Ihlamur Konakları’nda, açık olimpik yüzme havuzu, spor salonu, çocuk oyun alanları, kapalı otopark alanları ve 7/24 güvenlik hizmetiyle her detayı tek tek düşünülerek, tasarlandı.

“BÖLGEDE EN ÇOK KENTSEL DÖNÜŞÜM YAPAN ŞİRKET OLDUK”

Beyaz Group İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Beyaz, kentsel dönüşümü önem verdiklerini belirterek, Büyükçekmece’de en çok kentsel dönüşüm projesi yürüten şirketlerden biri olduklarını ifade etti.



Emrah Beyaz, Beyaz Group olarak bir Beyaz İnşaat iştirakiyiz. Şirketimizin temelleri 1962 senesinde Gümüşhane’de ailemiz tarafından atıldıktan sonra Beyaz Group İnşaat’ı kardeşim Samet Beyaz ile birlikte 2005 senesinde kurduklarını söyleyerek, bu süreçte kentsel dönüşümde öncü olma kararı alarak ve bu zamana dek Büyükçekmece’de en çok kentsel dönüşüm projesi yürüten şirketler arasında yer aldıklarını belirtti.



PROJE KAPSAMINDA SATIŞLAR BAŞLADI

Emrah Beyaz, şimdi de ‘Ihlamur Konakları’ için kolları sıvadıklarını pek çok özelliğe sahip olan projemizi ortağımız ile birlikte 630 milyon yatırımla hayata geçirdiklerini söyledi.

Beyaz, projede ön talep toplama ve hafriyat çalışmaları başladığını projenin bu çerçevede yüzde 8’lik kısmında satışının gerçekleştiğini ifade etti.

Yüksek kalitede ürünler kullandıkalrını söyleyen Beyaz, projede güneş enerjisi sistemini kullanarak, kentsel dönüşüm projesinde Büyükçekmece’nin ilk güneş enerjisi sistemini kuran şirket olduklarını söyledi.

ŞEHRİN TÜM İMKANLARI BU PROJEDE

Cemrem İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Eroğlu, mimarlık, konut, eğitim yapıları, turizm tesisleri, endüstriyel yapılar, resmi yapılar, sağlık yapıları, iş merkezleri gibi alanlardaki tecrübelerini Ihlamur Konakları’ndaki çalışmalarında gösterdiklerini söyledi.

YÜZDE 30 PEŞİN 24 AY TL VADELİ KAMPANYA

Alfa Beta Gayrimenkul Projeler Koordinatörü Esin Karadağ, Dairelerin 1+1’den 5+2 dubleks konut seçeneklerine kadar geniş bir yelpaze ile sunulduğunu belirtti.

Karadağ daireler minimum 117.14 m2’den başlayıp, maksimumda 272,11 m2’ye kadar seçenek sunduğunu projedeki ev tipleri yeni projeler arasında standartların üzerindeki net metrekarelere sahip olması ile de fark yarattığını ifade etti.

Karadağ, "Lansmana özel yüzde 30 peşin 24 ay TL vadeli kampanya ile peşin alımlarda yüzde 10 indirim imkanını sunduğunu ayrıca projemizde arsa takası da fırsat olarak değerlendirilebilir” dedi.