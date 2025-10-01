Beyaz Köşk'ün yeni sahibi belli oldu! 1 milyar liraya satıldı

Çıkarıldığı üç ihale boyunca satışı gerçekleşmeyen FETÖ firarisi Akın İpek'e ait 'Beyaz Köşk', son ihalede 1 milyar 116 milyon TL bedelle satıldı. Köşkün yeni sahibi denizcilik sektörünün önde gelen isimlerinden Ali Bekmezci olduğu iddia edildi.

Koza İpek Holding’in sahibi ve FETÖ firarisi Akın İpek’e ait, İstanbul Boğazı’nın en değerli yalılarından biri olan Beyaz Köşk, ihale ile satıldı.

İlk üç ihalede sonuç alınmazken dördüncü ihalede KDV dahil 1 milyar 116 milyon lira bedelle satışı gerçekleşti.

KÖŞKÜN YENİ SAHİBİ BELLİ OLDU

Öte yandan Patronlar Dünyası'ndan Toygun Atilla'nın haberine göre sır gibi saklanan köşkün yeni sahibi denizcilik sektörünün önde gelen isimlerinden Ali Bekmezci oldu.

Köşkün eski sahibi FETÖ firarisi Akın İpek, yurt dışına kaçtığı için mal varlıkları Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) denetimine geçmişti.

