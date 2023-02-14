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Beyaz Saray: ABD hava sahasında düşürülen cisimlerin Çin'e ait olduğuna dair bilgi yok

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD hava sahasında tespit edilen ve düşürülen üç uçan cismin, Çin veya başka bir ülkenin istihbarat faaliyetlerine dahil olduğuna ilişkin bir işaret bulunmadığını söyledi.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 21:11
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Beyaz Saray: ABD hava sahasında düşürülen cisimlerin Çin'e ait olduğuna dair bilgi yok

Beyaz Saray: ABD hava sahasında düşürülen cisimlerin Çin'e ait olduğuna dair bilgi yok
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Çevrim içi basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kirby, bugüne kadar elde edilen bilgilere göre, ABD hava sahasında son günlerde tespit edilen ve vurularak düşürülen üç tanımlanamayan cismin, Çin veya başka bir yabancı istihbarat faaliyeti kapsamında hava sahasında bulunduğuna dair bir gösterge olmadığını belirtti.

Kirby, bu cisimlerin ticari veya tehlike içermeyen bir faaliyet için havada faaliyette olduklarına dair kanıları bulunduğunu dile getirdi.

Kesin bir şey söylemek için kalıntılardan elde edilecek bulguların önem taşıdığına değinen Kirby, enkaz çıkarma faaliyetlerinin ise coğrafi ve hava şartlarından dolayı oldukça zorlu geçtiğini aktardı. Koordinatör Kirby, halihazırda ise ABD hava sahasında herhangi bir cismin takip edilmediğini söyledi.

ABD ordusu, daha önce Montana üzerinde tespit ettiği Çin'e ait bir yüksek irtifa balonunu 4 Şubat'ta Güney Carolina kıyılarında vurmuştu. Pentagon, 10 Şubat'ta Alaska üzerinde tanımlanamayan bir cisim düşürmüştü.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 11 Şubat'ta ABD ile işbirliği içinde ülkesinin Yukon bölgesi üzerinde cismi düşürdüklerini açıklamıştı. ABD ordusu, 12 Şubat'ta ise Kanada sınırındaki Huron Gölü üzerinde uçan tanımlanamayan bir cismi düşürmüştü.

Böylece ABD ordusu 8 gün içinde, bir Çin'e ait yüksek irtifa balonu ve 3 tanımlanmayan cisim olmak üzere 4 hava unsurunu düşürmüş oldu. Amerikan kamuoyunda hava sahasındaki uçan cisimler gündem olmaya devam ediyor.

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