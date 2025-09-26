Son anket gündem oldu! Erdoğan, Mansur Yavaş anketinde bakın kim önde

Ekonomik kriz vatandaşların belini bükmeye devam ederken, geçinemeyen halk yetkililere 'çözüm' için seslenmeye devam ediyor. CHP'li belediyelere operasyonlar gündemdeki yerini korurken, muhalefet 'erken seçim' çağrılarını artırdı.

Youtube yayıncılarının tutuklanması, şarkıcı Mabel Matiz’e yurtdışı çıkış yasağı ifade özgürlüğünün kısıtlandığı yorumlarına sebep oldu.

Son olarak CHP’nin İmamoğlu’ndan sonraki muhtemel Cumhurbaşkanı adayı Mansur Yavaş’ın başkanı olduğu Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne de operasyon yapıldı. İktidar konuyla ilgili sessizliği sürerken 'Terörsüz Türkiye' ve 'yeni anayasa' adımlarını sürüyor.

Çalkantılı gündemde anket firmaları da çalışmalarına hız verdi.

ALF Araştırma'nın son anketi dikkat çekti.

YAVAŞ, ERDOĞAN'A 9 PUAN FARK ATTI

Ankette vatandaşlara CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun adaylığının engellenmesi durumunda Mansur Yavaş’ın olası adaylığı soruldu. "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı Seçimi olsa, kime oy verirsiniz?" anketinde Yavaş’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a 9 puan fark attığı görüldü.

Anket sonucu şöyle:

Mansur Yavaş %54,6

Recep Tayyip Erdoğan %45,4

Öte yandan bir hafta önce yapılan GÜNDEMAR anketinde, Mansur Yavaş'ın Erdoğan’la gireceği seçimde 58,78’e karşılık 41,22 ile rakibine 17.5 puan fark atması dikkat çekmiş, Ankara Belediyesi operasyonun bu sebeple yapıldığı iddiası gündeme gelmişti.

