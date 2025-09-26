Son anket gündem oldu! Erdoğan, Mansur Yavaş anketinde bakın kim önde

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Son anket gündem oldu! Erdoğan, Mansur Yavaş anketinde bakın kim önde

CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun adaylığının engellenmesi durumunda Mansur Yavaş’ın olası adaylığı gündemdeki yerini koruyor. ALF Araştırma son anketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mansur Yavaş'ı yarıştırdı. Bakın kim önde...

Ekonomik kriz vatandaşların belini bükmeye devam ederken, geçinemeyen halk yetkililere 'çözüm' için seslenmeye devam ediyor. CHP'li belediyelere operasyonlar gündemdeki yerini korurken, muhalefet 'erken seçim' çağrılarını artırdı.

Youtube yayıncılarının tutuklanması, şarkıcı Mabel Matiz’e yurtdışı çıkış yasağı ifade özgürlüğünün kısıtlandığı yorumlarına sebep oldu.

Son olarak CHP’nin İmamoğlu’ndan sonraki muhtemel Cumhurbaşkanı adayı Mansur Yavaş’ın başkanı olduğu Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne de operasyon yapıldı. İktidar konuyla ilgili sessizliği sürerken 'Terörsüz Türkiye' ve 'yeni anayasa' adımlarını sürüyor.

Çalkantılı gündemde anket firmaları da çalışmalarına hız verdi.

ALF Araştırma'nın son anketi dikkat çekti.

YAVAŞ, ERDOĞAN'A 9 PUAN FARK ATTI

Ankette vatandaşlara CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun adaylığının engellenmesi durumunda Mansur Yavaş’ın olası adaylığı soruldu. "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı Seçimi olsa, kime oy verirsiniz?" anketinde Yavaş’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a 9 puan fark attığı görüldü.

Anket sonucu şöyle:

Mansur Yavaş %54,6

Recep Tayyip Erdoğan %45,4

g1whwadxqaaqxoj.jpg

Öte yandan bir hafta önce yapılan GÜNDEMAR anketinde, Mansur Yavaş'ın Erdoğan’la gireceği seçimde 58,78’e karşılık 41,22 ile rakibine 17.5 puan fark atması dikkat çekmiş, Ankara Belediyesi operasyonun bu sebeple yapıldığı iddiası gündeme gelmişti.

Tutuklu başkan Ahmet Özer'le ilgili yeni gelişmeTutuklu başkan Ahmet Özer'le ilgili yeni gelişme

Beyaz Saray'daki zirve için CHP'den ilk yorum! Tek tek saydı: 'Bu nasıl bir utançtır'Beyaz Saray'daki zirve için CHP'den ilk yorum! Tek tek saydı: 'Bu nasıl bir utançtır'

Ussal Şahbaz'ın yazısı gündem oldu! 'Uçak almak çamaşır makinesi almaya benzemez'Ussal Şahbaz'ın yazısı gündem oldu! 'Uçak almak çamaşır makinesi almaya benzemez'

Son Haberler
Balıkesir’de Huzur Operasyonu! 5 kişi yakalandı
Balıkesir’de Huzur Operasyonu! 5 kişi yakalandı
Hendek Davası'nda karar! Tutuklu sanık kalmadı
Hendek Davası'nda karar! Tutuklu sanık kalmadı
Leroy Sane'den Galatasaray'a 1.5 milyon euro!
Leroy Sane'den Galatasaray'a 1.5 milyon euro!
Balkondan düşerek ölen Güllü’nün son görüntüleri ortaya çıktı! Bir gün önce şifreli kapı taktırmış
Balkondan düşerek ölen Güllü’nün son görüntüleri ortaya çıktı! Bir gün önce şifreli kapı taktırmış
Yurt dışına kaçırılmak istenmişti! Polis göz açtırmadı
Yurt dışına kaçırılmak istenmişti! Polis göz açtırmadı