Beyaz Saray’dan Erdoğan’a özel klip! Methiyeler havada uçuştu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası hazırlanan özel video, Beyaz Saray'ın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Klipte, ABD Başkanı Donald Trump'ın Erdoğan hakkındaki övgü dolu ifadeleri ve iki ülke ilişkilerine dair mesajları dikkat çekti.

Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Washington'daki temaslarını özel bir klip ile paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, dün Washington'da Beyaz Saray'da tarihi bir görüşme gerçekleştirdi. İki liderin samimi atmosferde geçen temasları sonrası Beyaz Saray, ziyarete dair hazırladığı özel bir video klibi sosyal medya hesaplarından yayımladı. Klipte Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik övgü dolu sözleri ve Türkiye-ABD ilişkilerine dair mesajları öne çıktı.

"ERDOĞAN İLE BİRLİKTE OLMAK BİR MUTLULUK"

Videoda Trump, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte olmak bir mutluluk" diyerek başladığı açıklamasında iki ülke arasındaki uzun soluklu dostluğa vurgu yaptı. Trump, "Ve aslında biz uzun zamandır dostuz" sözleriyle ikili ilişkilerin sürekliliğine dikkat çekti.

"SON DERECE SAYGI DUYULAN BİR LİDER"

Trump, Erdoğan için, "O, son derece saygı duyulan bir adam, saygı gören bir lider" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yalnızca Türkiye'de değil, Avrupa'da ve dünyada da güçlü bir itibara sahip olduğunu belirten Trump, "Ve dünyada da onu tanıyan herkes tarafından biliniyor" dedi.

"MUAZZAM BİR ORDU KURDU"

Klipte yer alan diğer bir bölümde ise Trump, Erdoğan'ın savunma alanındaki çalışmalarına işaret ederek, "O, muazzam bir ordu kurdu, güçlü bir ordu" ifadelerini kullandı.

TİCARET VURGUSU

ABD Başkanı, ikili ekonomik ilişkilerin önemine de değindi. "Türkiye ile çok ticaret yapıyoruz" diyen Trump, "Ve biz bunu sürdürmeye devam edeceğiz ve daha fazla ticaret yapacağız" sözleriyle iş birliğinin gelecekte daha da güçleneceğinin altını çizdi.

"BÜYÜK SAYGI DUYUYORUM"

Klipin sonunda Trump'ın, "Ama ben bu adama büyük saygı duyuyorum" sözleri öne çıktı.

ZİYARETE ÖZEL DETAYLAR

Paylaşılan klipte Erdoğan'ın Beyaz Saray'a gelişi, tokalaşma anları, imza törenleri ve heyetler arası görüşmelerden özel görüntüler de yer aldı.