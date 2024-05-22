Beyin implantı sonrası 2 dilde konuşmaya başladı. Bilim dünyasını şaşkına çeviren olay

Bilim dünyasında, duyanları şaşkınlığa sürükleyecek bir çalışma gerçekleştirildi. 36 yaşındaki bir adam, beyin sapını etkileyen bir inme sonrasında dört uzvunu da kullanamama ve konuşma yeteneğini kaybetme gibi ağır belirtiler görmeye başladı. İnmenin ardından İngilizceyi ikinci dil olarak öğrenen adam, konuşma dili patolojistleri tarafından 'anartri' teşhisi konmasına rağmen, İngilizce’de konuşma becerisini geliştirdi.

Söz konusu durum, adamın, bilişsel işlevlerinin etkilenmediğini ancak kelime üretme noktasında zorluk yaşadığını ortaya koydu.

Daha önceleri, başını ufak hareketlerle oynayarak kelimeleri heceleme imkanı veren bir arayüz ile iletişim kurabilen adamın hayatını, yeni bir BCI implantı değiştirdi. Araştırmacılar, beyin aktivitesini analiz eden ve kelimeleri anında tanıyan bir algoritma geliştirdi ve adamın İngilizce ve İspanyolca konuşmasını sağladı.

Söz konusu çalışma, BCI teknolojisinin felçli hastaların iletişim yeteneğini geri kazandırmak açısından oldukça umut verici. Aynı zamanda iki dilli bireylerin beyinlerinin, dili nasıl işlediğini ve BCI'ların bu bilgiyi nasıl kullanabileceğini anlamak içinse bambaşka bir yol sunuyor.

Felçli bir adamın iki dili de konuşmasını sağlayan bu çalışma, BCI teknolojisinin sağlık alanında devrim yaratma potansiyelini vuruluyor.