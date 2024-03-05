Beyin tümöründe çığır açan tedaviyi bulan cerrahtan muhteşem sözler: Atatürk’ün Türk hekimlerine güveni bana ışık oluyor

İzmir'deki Beyin Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tuğberk Özdemir, beyin tümörlerini tedavi etmek için yeni bir yöntem geliştirdi.

Op. Dr. Özdemir'in yaptığı araştırma, ultrason dalgalarının beyin tümörlerini seçici olarak hedefleyip yok edebileceğini ortaya çıkardı.

Op. Dr. Özdemir'in bu teknolojiyi kullanarak tasarladığı cihaz, tıp alanında büyük bir ilgi uyandırdı.

Beyin Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tuğberk Özdemir'in beyin tümörlerine karşı mücadele etmek için tasarladığı cihaz, tıp camiasında büyük bir etki yarattı. Op. Dr. Özdemir'in yaptığı araştırma, ultrason dalgalarının beyin tümörlerini seçici olarak hedefleyip yok edebileceğini gösterdi.

Op. Dr. Özdemir'in bu teknolojiyi kullanarak tasarladığı cihaz, özellikle tedaviye ihtiyacı olan hastalar için bir umut ışığı oldu.

Ayrıca Tuğberk Özdemir'in "Yüksek Yoğunluklu Ultrasonun Beyin Tümörüne Etkileri" başlıklı araştırması, tıp alanının saygın dergisi European Review for Medical and Pharmacological Sciences da yayımlandı.

Cihazın ameliyata gerek kalmadan, 1 mm hata payıyla tümör hücrelerini yok ettiği bildirildi.

Op. Dr. Özdemir, araştırması hakkında şunları söyledi:

"Bu araştırma, ultrason dalgalarının belirli bir açı ve dalga boyuyla MR cihazı içinde uygulanması halinde, 1 mm hata payıyla tümör hücrelerini yok edebileceğini gösterdi. Beyin tümörü olan bir hastadan ameliyatla aldığımız bir tümöre, laboratuvarda geliştirdiğimiz bu cihazla ultrason dalgalarını uyguladık. Sonra yaptığımız moleküler analizlerde tümörün ortadan kalktığını gördük."

Beyin Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tuğberk Özdemir'in, ultrason dalgalarını kullanarak beyin tümörlerini hedef almanın ve yok etmenin mümkün olabileceğini kanıtlayan araştırması kapsamında geliştirdiği cihaz, şu an Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nde (FDA) onay sürecinde.

Onay süreci tamamlandıktan sonra, cihazın klinik kullanımı için gerekli adımlar atılacak ve beyin tümörü tedavisinde hastalara kısa zamanda sunulacak. Bu yöntem, beyin tümörlerinin ameliyatsız tedavi edilmesine olanak sağlayacak ve tıp alanında heyecan yaratacak.

Op. Dr. Özdemir, bu yöntemin faydaları hakkında şöyle dedi:

"Ultrason dalgaları ile tümör hücrelerini seçici bir şekilde hedef almak ve yok etmek, tedavi sürecini çok daha kolaylaştırabilir. Bu yaklaşım, özellikle ameliyatı riskli veya mümkün olmayan hastalar için büyük bir umut kaynağı."

“ATATÜRK’ÜN HEKİMLERE DUYDUĞU GÜVEN BANA IŞIK OLUYOR”

Op. Dr. Tuğberk Özdemir, beyin pili olarak bilinen derin beyin sitümilasyonu tedavisi üzerine de başarılı çalışmalar yürüten araştırmanın yayınlanmasının ardından olumlu tepkiler aldığını belirtti.

Özdemir’ın şu sözleri takdir topladı:

“Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, ‘Beni Türk hekimlerine emanet ediniz’ diyerek bizlere olan güvenini ifade etmiş. Atatürk'ün bizlere olan güveni, her birimizin üzerinde taşıması gereken bir mirastır. Bu miras, hekimlik mesleğine olan sevgimi daha da derinleştiren, bilimsel araştırmalara ve klinik uygulamalara olan tutkumu artıran bir ışık oldu.”