Beyin yakan gıdalar

İşlenmiş gıdalar beyin hücrelerine nasıl zarar veriyor. İşte o bilgiler...

KAYNAK: DHA
Beyin yakan gıdalar

Editör: Naim Arıoğlu

Nöroloji Uzmanı Dr. Bengi Bahar Demirbağ, "Hazır ve işlenmiş gıdaların beyin hücrelerini olumsuz etkiler” dedi ve uyardı. İşte o çok ciddi uyarılar…

İYİ BESLENME BEYNİ GÜÇLENDİRİR

Beslenmenin önemine dikkat çeken Uzm. Dr. Demirbağ, “Beslenmenin kalp damar hastalıkları, obezite, diyabet, kanserdeki rolü çok iyi bilinmesine karşın beyin fonksiyonlarının iyileştirilmesi için beslenmenin düzenlenmesi oldukça yeni bir konudur ama artık beyin gıdası veya mood food (ruh haline iyi gelen yiyecekler) kavramları vardır” dedi.

O GIDALAR ALZHEİMERI TETİKLİYOR

Bengi Bahar Demirbağ, “Alzheimer hastalarının beyninde nörofibriler ve amiloid plaklar saptanmıştır. Bu iki madde nöron dediğimiz beyin hücresini yok eder, bu maddelerin oluşumunda oksidatif maddeler (hazır ve işlenmiş gıdaların yol açtığı maddeler) rol oynar. Oksidatif gıdaların fazla tüketilmesi nedeniyle insülin direncinin yol açtığı enerji metabolizmasındaki bozulma da beyin hücrelerini olumsuz etkiler” diye konuştu.

HANGİ BESİNLERE DİKKAT ETMELİ

Besinlerin sadece ihtiyacımız olan enerjiyi karşılamakla kalmadığını, bilişsel fonksiyonlarımızı da etkilediğini belirten Demirbağ, “Pasta, börek, tatlı gibi karbonhidrat değeri yüksek besinler; stres hormonları olan adrenalin ve epinefrinde dalgalanmaya yol açabilir. Koenzim Q10 ve Omega-3 barındıran balık ise nöronal hasarlanma ile savaşır” diye konuştu.

Bol sebze ve meyve tüketiminin serotonin sentezini artırdığının altını çizen Uzm. Dr. Demirbağ, şu bilgileri paylaştı:

“Serotonin, bir nörotransmitter görevi gören ve insan vücudu tarafından üretilebilen bir kimyasaldır. Beyin ve ruh sağlığımız için vazgeçilmez bir moleküldür. Kuruyemişlerden özellikle susam, kaju ve ceviz triptofandan zengin olduğu için serotonin sentezinde oldukça önemli rol oynar."

HAFIZA GÜÇLENDİREN BESİNLER

Uzm. Dr. Demirbağ, hafızayı güçlendiren besinleri ve vitaminleri ise şöyle sıraladı:

"D vitamini

E vitamini

Kırmızı meyveler

BalıkAnanas, tarçın, havuç, yeşil ve siyah çay

Ceviz, badem, yer fıstığı

Kırmızı et, tavuk, yoğurt, yumurta

Bitter çikolata”

BU ÜRÜNLERDEN UZAK DURUN

Alzheimer hastalığına yol açan sebeplere dikkat çeken Uzm. Dr. Demirbağ, “Ülkemizde son yıllarda Alzheimer hastalarının sayısı artarken, bu artışın bir nedeninin de sağlıklı beslenme alışkanlıklarından uzaklaşılıp endüstriyel olan işlenmiş ürünlere yönelimin ve tarım ürünlerinde pestisit (böcek ilacı) kullanımının artması olduğu düşünülmektedir. Son yıllarda yapılan çalışmalar; beyinde sinir dokularının iltihaplanması (kronik nöroenflamasyon) sonucu Alzheimer hastalığına yatkınlığın arttığını, bunun ana nedenlerinden birinin de yanlış beslenme olduğunu göstermiştir. Özellikle hazır ve paketli ürünler, kızartılmış yiyecekler Alzheimer hastalığını tetikleyebilir” ifadesinde bulundu.

Beyin fonksiyonlarının güçlenmesine yardımcı durumlara da değinen Uzm. Dr. Demirbağ, şunları şunlara dikkat çekti:
“Yapılan çalışmalarda orta zincirli yağ asitlerinden zengin diyetin keton cisimlerini artırdığı, açlık ve tokluk metabolizmasında etkili olduğu, bağışıklık sistemini güçlendirdiği, insülin direncini düşürerek glukoz metabolizmasını etkilediği ve beyin fonksiyonlarında olumlu etkilerinin olduğu bulunmuştur. Orta zincirli yağ asitlerinin nöronlar için alternatif bir enerji kaynağı olarak görev yaptığı belirlenmiş ve klinik araştırmalardan elde edilen verilerde, apolipoprotein E4 geninde negatiflik rastlanan hafif-orta şiddet Alzheimer hastalarında MCT’nin bilişsel özellikleri iyileştirdiği görülmüştür. Sentetik olarak takviye edildiği gibi Hindistan cevizi, palm çekirdeği yağı gibi doğal besinlerde de bulunmaktadır. Günlük yaşamda bu besinlerin tüketimiyle orta zincirli yağ asitlerinin alımı artırılabilir.”


BEYİN ENERJİ GLİKOZU KULLANIR

Beynimizin, enerji kaynağı olarak karbonhidratları ve glikozu kullandığını vurgulayan Uzm. Dr. Demirbağ, “Unlu mamuller, baklagiller, patates, tatlılar, şekerler, muz, elma, karbonhidrat bakımından zengin besinlerdir” diye konuştu.

DHA

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