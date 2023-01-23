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Beykent Üniversitesi Profesör Öğretim Üyesi alacağını duyurdu

Beykent Üniversitesi'nin yayımladığı ilana göre, Profesör Öğretim Üyesi alımı yapılacağı duyuruldu.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 14:48
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Beykent Üniversitesi Profesör Öğretim Üyesi alacağını duyurdu

Beykent Üniversitesi Profesör Öğretim Üyesi alacağını duyurdu
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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Üniversiteye 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda; 1 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Detaylı bilgi için tıklayınız. 

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