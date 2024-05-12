Erzurum'da yağışlı hava etkili oldu

Kaynak: İHA
Erzurum'da yağışlı hava etkili oldu
Erzurum'da öğle saatlerinin ardından etkili olan yağışlı hava vatandaşların hayatını olumsuz etkiledi.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, devam eden yağışlar konusunda bölge vatandaşlarını bir kere daha uyardı.
Erzurum, Ardahan ve Çevreleri ile Erzincan’ın doğusunda kuvvetli yağmur geçişlerinin olacağı aktarıldı. Yapılan açıklamada, ‘Bu gece saatlerinden itibaren (13.05.2024) pazartesi akşam saatlerine kadar Erzurum, Ardahan ve çevreleri ile Erzincan'ın doğusunda yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların; Erzincan, Erzurum ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına, yüksek ve dağlık kesimlerde buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.

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