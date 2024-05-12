Feci kazada 1 ölü 4 yaralı

Kaynak: İHA
Feci kazada 1 ölü 4 yaralı
Muş’un Varto ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiler kapsamında, Ferit Kondu (42) idaresindeki 01 ZL 765 plakalı araç ile karşı yönden gelen Yaşar Havuz yönetimindeki 53 DE 049 plakalı araç, Varto-Erzurum Karayolu Güzelkent yol ayrımında kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışma esnasında tarlaya savrularak hurdaya dönen araçlardaki sürücüler Ferit Kondu, Yaşar Havuz ile Eyyüp Arme, Teyfik Arme ve Veysel Mert Arme yaralandı.

Feci kazayı görenlerin haber vermesiyle beraber bölgeye gelen ambulanslarla Varto Devlet Hastanesi’ne kaldırılan sürücülerden Ferit Kondu (42) doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirirken, diğer yaralılar burada yapılan ilk müdahaleler sonrasında Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili incelemenin devam ettiği aktarıldı.

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