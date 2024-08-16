Beykoz’da orman yangını

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beykoz’da orman yangını

İstanbul’un Beykoz ilçesinde bugün öğleden sonra ormanlık alanda yangın çıktı.

Atakan Alkış - İstanbul / Yeniçağ

Yangın, Paşabahçe Mahallesi yakınlarında yoğun ağaçlık bir bölgede başladı. Henüz öğrenilemeyen bir nedenden çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, alevlerin yerleşim yerlerine sıçramasını önlemek için büyük bir gayretle çalışıyor. Ayrıca, yangına havadan müdahale etmek amacıyla helikopterler de yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, ekiplerin soğutma ve kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlardan yangın bölgesine yaklaşmamaları ve yetkililerin uyarılarına uymaları talep edildi.

Bölgedeki vatandaşlar, dumanın etkisi altında kalmamaları için kapı ve pencerelerini kapalı tutmaları konusunda uyarıldı. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız devam ederken, yetkililerden konuya ilişkin detaylı açıklamaların gelmesi bekleniyor.

Beykoz’daki yangın, İstanbul’un farklı bölgelerindeki ormanlık alanlarda son dönemde yaşanan yangınlardan sadece biri. Yetkililer, orman yangınlarına karşı tedbirli olunması ve çevrede şüpheli bir durum gözlemlendiğinde hemen bildirilmesi gerektiğini vurguluyor.

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