İzmir alevler içinde. Yangın şehir merkezine ulaştı. Yanan binalar var

Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı'nda meydana gelen yangın sebebiyle tahliye edilen iş yeri sayısı 45 olup dumandan etkilenen vatandaşların dışında herhangi bir ciddi yaralanma olayı ve can kaybı yaşanmadığı kaydedildi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Yamanlar Karatepe mevkiinde dün akşam saat 21.10'da henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını meydana geldi.

Yangına, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleriyle beraber İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait kara ekipleri müdahale etti. Sabahın ilk ışıklarıyla hava desteğiyle de yangına müdahale edilmeye başlandı.

Emniyet güçleri Doğançay ve Evka 2 mahallelerinde anons yaparak evlerin boşaltılması çağrısında bulundu.

Alevlere 5 uçak, 6 helikopter, 24 arazöz, 7 su ikmal, 2 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahale ediliyor.

Rüzgarın etkisiyle yangını kontrol altına almak zorlaşırken yerleşim yerlerine kül yağdığı görüldü. Alevler nedeniyle Karşıyaka'nın belli bölgelerine de elektrik verilemiyor.

"EVLERİ BOŞALTIN"

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Doğançay bölgesindeki yangın, rüzgarın da etkisiyle maalesef yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Bölgede yaşayan vatandaşlarımızın bir an önce evlerini boşaltmasını istiyoruz. Havadan ve karadan devam eden söndürme çalışmalarında tüm saha görevlilerimizin yangını söndürebilmesi için görevi olmayan araçların ve vatandaşlarımızın da bölgeden uzaklaşmasını önemle rica ediyoruz" dedi.

KARŞIYAKA BELEDİYESİ'NDEN ÇAĞRI

Yangının barınaklara ulaştığını duyuran Karşıyaka Belediyesi, "Yangın tüm müdahalelere rağmen barınaklara ulaştı. Tüm hayvanseverleri bakım evimizdeki can dostlarımızın tahliyesi için yardıma çağırıyoruz" çağrısında bulundu.

"YANGINININ ENERJİSİ İYİCE DÜŞMÜŞ, RİSK BÜYÜK ÖLÇÜDE AZALMIŞTIR"

İzmir Valisi Süleyman Elban, sosyal medya hesabından Karşıyaka ilçesindeki Yamanlar Dağı'nda çıkan orman yangıyla ilgili paylaşım yaptı. Vali Elban paylaşımında, "Karşıyaka ilçesi, Yamanlar Mahallesi'nde çıkan yangınının enerjisi iyice düşmüş, risk büyük ölçüde azalmıştır. Can kaybı ve yaralımızın olmaması en büyük tesellimizdir.

Orman, AFAD, polis ve jandarma güçlerimiz ve TOMA araçları, itfaiye, belediye araçları ve personeli ile diğer tüm birimlerimizle bölgeye hızlı bir şekilde müdahale edilmiş, vatandaşlarımızın güvenliği sağlanmıştır. Yangından etkilenen vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak ve herhangi bir aksaklığa mahal vermemek için gerekli tüm tedbirleri almış bulunuyoruz.

Bu zorlu süreçte, dayanışma içinde olmanın ve birbirimize destek vermenin önemini bir kez daha görüyoruz. Tüm vatandaşlarımızı, bu tür felaketlere karşı daha dikkatli olmaya ve yangın güvenliği konusunda bilinçli davranmaya davet ediyoruz. Bu yoğun mücadelede emeği geçen herkese teşekkür ediyor, bir daha böyle felaketlerin yaşanmamasını umut ediyorum. Tekraren tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" dedi.