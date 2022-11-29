Beykoz'da restoranda yangın

Anadolu Hisarı Mahallesi Körfez Caddesi'ndeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle iş yerinde büyük çapta hasar oluştu. (AA)