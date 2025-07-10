Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık anjiyoya alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "yolsuzluk" soruşturmaları kapsamında çok sayıda belediye başkan ve yöneticisi tutuklandı.

Tutuklananlar arasında olan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İstanbul Silivri’deki cezaevinden İzmir Buca Kırıklar Cezaevi’ne sevk edilmişti.

Cezaevinde tutuklu bulunduğu sürede 18 kilo verdiği belirtilen Çalık'ın bazı sağlık sorunları yaşadığı biliniyor. Daha önce iki kez kanser tedavisi gören ve lenfoma şüphesiyle ameliyat edilen Çalık'ın rahatsızlıkları bu süreçte yeniden nüksetti.

ANJİYOYA ALINDI

Çalık önce Buca Devlet Hastanesi’ne, ardından Katip Çelebi Hastanesi’ne sevk edildi. Çalık, yoğun bakıma kaldırıldı. Öte yandan sabah saatlerinde anjiyoya alındı.

Murat Çalık koroner yoğun bakıma alındı

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