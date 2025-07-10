Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık anjiyoya alındı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık anjiyoya alındı

Sağlık sorunları nedeni ile hastaneye kaldırılan tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, anjiyoya alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "yolsuzluk" soruşturmaları kapsamında çok sayıda belediye başkan ve yöneticisi tutuklandı.

Tutuklananlar arasında olan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İstanbul Silivri’deki cezaevinden İzmir Buca Kırıklar Cezaevi’ne sevk edilmişti.

Cezaevinde tutuklu bulunduğu sürede 18 kilo verdiği belirtilen Çalık'ın bazı sağlık sorunları yaşadığı biliniyor. Daha önce iki kez kanser tedavisi gören ve lenfoma şüphesiyle ameliyat edilen Çalık'ın rahatsızlıkları bu süreçte yeniden nüksetti.

ANJİYOYA ALINDI

Çalık önce Buca Devlet Hastanesi’ne, ardından Katip Çelebi Hastanesi’ne sevk edildi. Çalık, yoğun bakıma kaldırıldı. Öte yandan sabah saatlerinde anjiyoya alındı.

Murat Çalık koroner yoğun bakıma alındıMurat Çalık koroner yoğun bakıma alındı

Murat Çalık’ın eşi isyan etti: Daha neyi bekliyoruz?Murat Çalık’ın eşi isyan etti: Daha neyi bekliyoruz?

Son Haberler
Bitcoin tarihin en yüksek seviyesini gördü: Artış devam edebilir
Bitcoin tarihin en yüksek seviyesini gördü: Artış devam edebilir
Tavuk yumurtalarının ihracatı kayda bağlandı!
Tavuk yumurtalarının ihracatı kayda bağlandı!
Kanser hastalarına büyük müjde! Bakan açıkladı
Kanser hastalarına büyük müjde! Bakan açıkladı
Firari operasyonu kanlı bitti! Ortaklık meydan savaşına döndü
Firari operasyonu kanlı bitti! Ortaklık meydan savaşına döndü
Devrim Özkan'dan mini şortuyla kamera karşısına geçti! Birbirinden iddialı pozları olay oldu
Devrim Özkan'dan mini şortuyla kamera karşısına geçti! Birbirinden iddialı pozları olay oldu