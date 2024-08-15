Beylikdüzü’nde kendisine polis süsü verip müzik siteminden polis telsizi sesi açarak tehdit etti

Kaynak: İHA
Beylikdüzü’nde kendisine polis süsü verip müzik siteminden polis telsizi sesi açarak tehdit etti

İstanbul Beylikdüzü'nde bir servis minibüsü sürücüsü, aracının medya sisteminden polis telsizi sesi açarak, tartıştığı başka bir sürücüyü ceza yazmakla tehdit etti.

Olay sonrası sahte polis olduğunu iddia eden sürücü, hızla olay yerinden uzaklaştı.

Olay, sabah saatlerinde Beylikdüzü İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ticari minibüs sürücüsü ile binek araç sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı.

Tartışma sırasında, ticari minibüs sürücüsü aracının medya sisteminden polis telsizi sesi açarak kendisine polis süsü verdi ve karşı tarafı ceza yazmakla tehdit etti.

Binek araç sürücüsünün polisi arayacağını söylemesi üzerine, sahte polis rolündeki sürücü özür dileyerek hızla olay yerinden ayrıldı.

Yaşanan anlar, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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