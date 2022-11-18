Otomobil üstünde ölümüne yolculuk! Biri bu gençlere ‘dur’ desin

Olay, dün gece saatlerinde Adnan Kahveci Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halindeki 34 CKU 467 plakalı otomobilin üstüne 2 kişi çıkarak yolculuk yaptı. Biri aracın sunroof kısmında, diğeri ayaklarını kapı tarafından sallandırarak yolculuk yaptı. Aldıkları tek güvenlik önlemi ise birbirlerine ve araca tutunmak oldu. Hem kendilerini hem de trafiği tehlikeye attıkları anları, başka sürücüler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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