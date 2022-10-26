Kucağında bebekle scooterla vızır vızır akan trafiğe daldı! 2 genç scooterda can vereli 1 hafta olmadı bu kadarına da pes

Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi Şehitler Bulvarı’nda scooterda ile bir erkeğin arkasında kucağında bebekle yolculuk yapan kadın dikkat çekti.
O anlar trafikteki başka bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepkilere neden oldu.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 3 gün önce otomobilin çarptığı scooterdaki lise öğrencileri Ada Kayahan (18) ile Mahmut Yağız Balcı'nın (18) yaşamını yitirmişti.
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