Kucağında bebekle scooterla vızır vızır akan trafiğe daldı! 2 genç scooterda can vereli 1 hafta olmadı bu kadarına da pes

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 14:47

Son Güncelleme: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 14:58 Takip Et

Adana’da işlek caddede Skuterde 1'i bebek 3 kişinin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı. Lise öğrencileri Ada Kayahan ile Mahmut Yağız Balcı can vereli 1 hafta olmadı bu kadarına da pes