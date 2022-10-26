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Kucağında bebekle scooterla vızır vızır akan trafiğe daldı! 2 genç scooterda can vereli 1 hafta olmadı bu kadarına da pes

Adana’da işlek caddedeki scooterla bir erkeğin, arkasında, kucağında bebek bulunan kadınla yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı. Antalya’da 3 gün önce scooterdaki 2 lise öğrencisi otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 14:47
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Adana’da işlek caddede Skuterde 1'i bebek 3 kişinin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı. Lise öğrencileri Ada Kayahan ile Mahmut Yağız Balcı can vereli 1 hafta olmadı bu kadarına da pes

Kucağında bebekle scooterla vızır vızır akan trafiğe daldı! 2 genç scooterda can vereli 1 hafta olmadı bu kadarına da pes
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Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi Şehitler Bulvarı’nda scooterda ile bir erkeğin arkasında kucağında bebekle yolculuk yapan kadın dikkat çekti.

O anlar trafikteki başka bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepkilere neden oldu.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 3 gün önce otomobilin çarptığı scooterdaki lise öğrencileri Ada Kayahan (18) ile Mahmut Yağız Balcı'nın (18) yaşamını yitirmişti.

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AKM
26.10.2022 15:20
kaldırın bu skooter denen katilleri biz henüz daha oraya gelemedik ve yollarımız yok ama önce eğitim  
 
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