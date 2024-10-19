Beylikdüzü'nde park halindeki TIR alev alev yandı

Beylikdüzü'nde park halindeki TIR'da yangın çıktı. Bir anda büyüyen alevler TIR'ın çekici bölümünün tamamını sardı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken TIR kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Yakuplu Mahallesi'nde Ambarlı Liman Yolu'nda park halindeki TIR'da çıktı. İddiaya göre 21 AAY 60 plakalı TIR'ın şoförü Servet Çelebioğlu, Avcılar istikametinde TIR'ı park etti.

Kısa süre sonra TIR'ın far bölümünden duman çıktığını gören vatandaşlar Çelebioğlu'na haber verdi. Çevredekiler, yangın söndürme tüpleri ve kovalarla yangına müdahale etti.

Alevler kısa sürede büyüyerek TIR'ın çekici bölümünü sardı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken TIR kullanılamaz hale geldi. TIR'ın şoförü Servet Çelebioğlu, “Bir anda alev aldı. Tüplerle, kovalarla müdahale ettik, söndürmeyi başaramadık" dedi.