Beyni eriten iki yiyecek ortaya çıktı. Evinize sokmayın

Yaş ilerledikçe, vücudumuzun çeşitli bölümlerinde problemler çıkabilir. Bazı organlarımız daha çok yaşlanmanın etkisinde kalır ve bunun nedeni de ne yediğimiz, ne kadar egzersiz yaptığımız ve genlerimiz gibi birçok faktördür.

Beynimiz de yaşlanmadan etkilenen organlardan biridir ve yaşlılarda sık görülen bir sorun da hafıza kaybıdır. Ancak bu, her zaman demans anlamına gelmez.

Şanslıyız ki, beynimizin gücünü korumak için yapabileceğimiz şeyler var. Bunlardan biri de beslenmemize dikkat etmektir.

Yapılan araştırmalar, bazı yiyecekleri daha çok tüketmenin, beynimizi hasara karşı koruyabileceğini ortaya koymuştur. Fakat bazı yiyecekler de tam tersine beynimize zarar verebilir.

Naturopatik hekim Janine Bowring, "beyninize kötü gelen" iki gıdayı açıkladı.

Dr. Bowring, bu iki gıdanın şunlar olduğunu söyledi:

Margarin

Patates kızartması

MARGARİN

Margarinde bulunan yağ, beynimize zarar verir.

Dr. Bowring, "Beynimize kötü gelen ilk gıda, çoğunlukla trans yağlardan oluşan margarindir; bu, vücudumuzun her yerinde iltihaplanmaya yol açar, ama özellikle beynimiz ve sinir sistemimiz için kötüdür." dedi.

Birçok çalışma, trans yağlar ile beyindeki hasar arasında ilişki olduğunu göstermiştir. Bratislava Medical Journal'da 2016 yılında yayınlanan bir yazıda şöyle denmektedir:

"Trans yağlar (T-yağları) beyin ve sinir sistemi için olumsuz etkilidir."

"Gıdalardan alınan Trans yağlar, beyin hücrelerinin

zarlarına girer ve sinir hücrelerinin iletişimini bozar. Bu da zihinsel performansı düşürür. Trans yağ tüketimi ile depresyon riski arasında bağlantı bulundu."

"Alzheimer hastalığına yakalanma ve yaşla birlikte zihinsel gerileme riskinde Trans yağın etkili olduğuna dair kanıtlar giderek artmaktadır."

PATATES KIZARTMASI

Bu, belli yağlarda pişirilen her türlü yiyecek için geçerlidir.

Dr. Bowring, "Ne yazık ki patates kızartmasını seviyorum ama genelde bitkisel yağ veya kanola yağında kızartılıyor." diye ekledi.

"Bu PUFAS (çoklu doymamış yağ asitleri) de çok iltihaplanmaya neden olur ve yapılan çalışmalar, çokkızarmış yiyecek yemenin beynimizin gücünü azalttığını gösterir."

Bu görüş, beslenme uzmanı Uma Naidoo tarafından da paylaşıldı: "Kızartma yağında pişirilen yiyecekler beynimize zarar verebilir."

"18.000'den fazla kişi üzerinde yapılan bir araştırma, kızarmış yiyecek ağırlıklı bir beslenmenin, daha düşük hafıza ve zihinsel yetenek puanları ile ilişkili olduğunu buldu."