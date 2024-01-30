Baş ağrısı şikayetiyle gitti beyninden çıkan doktorları şaşırttı

Kaynak: İHA
Baş ağrısı şikayetiyle gitti beyninden çıkan doktorları şaşırttı
Elazığ’da baş ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın beyninde 8 santimlik kitle çıkması dikkat çekti.

Elazığ'da Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne giden 78 yaşındaki bir adamın beyninde 8 santimetrelik bir tümör bulundu.

Adam, uzun zamandır baş ağrısı çekiyordu ve durumu iyileşmediği için hastaneye başvurmuştu.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Selman Kök, hastayı muayene ettikten ve tümörü tespit ettikten sonra ameliyat olmasını önerdi.

Hastanın ameliyatı başarıyla yapıldı ve şikayetleri sona erdi.

Hastane yönetimi, anestezi, hemşire ve medikal ekiplerin de desteğiyle, beynin önemli damarlarına yakın olan tümör sorunsuzca çıkarıldı.

aw130879-04.jpg

Op. Dr. Selman Kök, hastanın genel durumunun iyi olduğunu ve felç geçirmediğini söyledi.

Beynin önemli damarlarına yakın pozisyonda olan kitlenin sorunsuz bir şekilde alınmasının çok zor olduğu bildirildi.

Hastanın çok uzun süredir yaşadığı baş ağrısı ve genel durum bozukluğu şikâyetleriyle başvurduğu bildirildi.

Kök, “Beyninde 8 santim kitlesi vardı. Kitle, toplardamarlara ve beynin önemli damarlarına yakın pozisyondaydı. Hastamızın ameliyatını başarı ile gerçekleştirdik. Ameliyat sonrası hastamızı servise aldık, şu anda genel durumu iyi, herhangi bir felçliliği yok. Ameliyat başarılı geçti. Bu sadece bizim başarımız değil, bize bu ortamı sağlayan hastane yönetimi, anestezi, hemşire ve medikal ekiplerimizin de katkısı büyük” dedi.

aw130879-02.jpg

aw130879-01.jpg

İlgili Haberler
Ölümden dönen hastanın midesinden çıkan herkesi şok etti
2 kadının midelerinden çıkanlar şoke etti! Tamı tamına 693 adet...
Son Haberler
Lens solüsyonu her gün değiştirilir mi? Lens solüsyonu her gün değiştirilmeli mi? Sağlık
Lens solüsyonu her gün değiştirilir mi? Lens solüsyonu her gün değiştirilmeli mi?
Kağıthane'de taksici ile tartıştığı kişiler arasında kavga: Kadın baygınlık geçirdi Gündem
Kağıthane'de taksici ile tartıştığı kişiler arasında kavga: Kadın baygınlık geçirdi
Yoksullukta uçuyoruz. Yoksulluk sınırı 49 bin TL'yi aştı Ekonomi
Yoksullukta uçuyoruz. Yoksulluk sınırı 49 bin TL'yi aştı
Kredi kartı harcamaları yüzde 106 arttı: Vatandaş faiz ödeyerek geçinmeye çalışıyor Ekonomi
Kredi kartı harcamaları yüzde 106 arttı: Vatandaş faiz ödeyerek geçinmeye çalışıyor
Prens Harry davayı kazanırsa 2,5 milyon dolar isteyecek Dünya
Prens Harry davayı kazanırsa 2,5 milyon dolar isteyecek
Volkan Konak kimdir? Volkan Konak kaç yaşında nereli? Magazin
Volkan Konak kimdir? Volkan Konak kaç yaşında nereli?