Baş ağrısı şikayetiyle gitti beyninden çıkan doktorları şaşırttı

Elazığ'da Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne giden 78 yaşındaki bir adamın beyninde 8 santimetrelik bir tümör bulundu.

Adam, uzun zamandır baş ağrısı çekiyordu ve durumu iyileşmediği için hastaneye başvurmuştu.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Selman Kök, hastayı muayene ettikten ve tümörü tespit ettikten sonra ameliyat olmasını önerdi.

Hastanın ameliyatı başarıyla yapıldı ve şikayetleri sona erdi.

Hastane yönetimi, anestezi, hemşire ve medikal ekiplerin de desteğiyle, beynin önemli damarlarına yakın olan tümör sorunsuzca çıkarıldı.

Op. Dr. Selman Kök, hastanın genel durumunun iyi olduğunu ve felç geçirmediğini söyledi.

Beynin önemli damarlarına yakın pozisyonda olan kitlenin sorunsuz bir şekilde alınmasının çok zor olduğu bildirildi.

Hastanın çok uzun süredir yaşadığı baş ağrısı ve genel durum bozukluğu şikâyetleriyle başvurduğu bildirildi.

Kök, “Beyninde 8 santim kitlesi vardı. Kitle, toplardamarlara ve beynin önemli damarlarına yakın pozisyondaydı. Hastamızın ameliyatını başarı ile gerçekleştirdik. Ameliyat sonrası hastamızı servise aldık, şu anda genel durumu iyi, herhangi bir felçliliği yok. Ameliyat başarılı geçti. Bu sadece bizim başarımız değil, bize bu ortamı sağlayan hastane yönetimi, anestezi, hemşire ve medikal ekiplerimizin de katkısı büyük” dedi.