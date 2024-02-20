Beynine ilk kez çip takılan hasta tamamen iyileşti

Beynine ilk kez çip takılan hasta tamamen iyileşti
Elon Musk, Neuralink'ten beyin çipi nakledilen ilk insan hastanın tamamen iyileştiğini ve düşüncelerini kullanarak bir bilgisayar faresini kontrol edebildiğini açıkladı.

Twitter’da bir Space etkinliğine katılan Musk şunları söyledi: Hasta hiçbir yan etki olmadan iyileşti ve sadece düşünerek bilgisayar faresini ekranda hareket ettirebiliyor. Musk, hastanın fare imlecini daha fazla hareket ettirmesini beklediklerini söyledi.

1211.jpg

HEDEFTE FELÇ VE KÖRLÜK VAR

Geçtiğimiz yıl insan deneyleri için onay alan Neuralink, öncesinde maymunlarda test edilen çiplerin, beyindeki sinyalleri başarıyla alarak cihazlara aktardığını paylaşmıştı. Musk'ın 2016’da kurduğu Neuralink şirketi, beyne yerleştirilen çiplerin yardımıyla felç ve körlük gibi nörolojik hastalıkları iyileştirmeyi ve engelli insanların yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefliyor. Musk çiplerin ayrıca obezite, otizm, depresyon ve şizofreni gibi rahatsızlıkları da tedavi etmek için faydalı olabileceğini de söylüyor.

Geçtiğimiz yıl değeri yaklaşık 5 milyar dolar olduğu açıklanan Neuralink, güvenlik prosedürleriyle ilgili çok kez inceleme talebiyle de karşı karşıya kalmıştı.

Reuters geçtiğimiz ay firmanın tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili ABD Ulaştırma Bakanlığı protokollerini ihlal ettiği gerekçesiyle para cezasına çarptırıldığını açıkladı.

Son Haberler
Tarih okurken tarih yazan genç Fırat Çakıroğlu. Açılımdan cesaret alan PKK'lılar şehit etmişti Gündem
Tarih okurken tarih yazan genç Fırat Çakıroğlu. Açılımdan cesaret alan PKK'lılar şehit etmişti
Kendinizi yorgun hissediyorsanız bu karışımı deneyin! İşte o karışım ve faydaları… Sağlık
Kendinizi yorgun hissediyorsanız bu karışımı deneyin! İşte o karışım ve faydaları…
Van’da 97 kaçak göçmen yakalandı Yerel Haberler
Van’da 97 kaçak göçmen yakalandı
Pendik'te çıkan yangın trafiği birbirine kattı Gündem
Pendik'te çıkan yangın trafiği birbirine kattı
Diyanet şeriatı savundu. Feyza Altun hakkında suç duyurusunda bulundu Gündem
Diyanet şeriatı savundu. Feyza Altun hakkında suç duyurusunda bulundu
Kedi Eros’u darp ederek öldüren İbrahim Keloğlan hakkında karar kaldırıldı! Serbest bırakılmıştı Gündem
Kedi Eros’u darp ederek öldüren İbrahim Keloğlan hakkında karar kaldırıldı! Serbest bırakılmıştı