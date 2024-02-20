Beynine ilk kez çip takılan hasta tamamen iyileşti

Twitter’da bir Space etkinliğine katılan Musk şunları söyledi: “Hasta hiçbir yan etki olmadan iyileşti ve sadece düşünerek bilgisayar faresini ekranda hareket ettirebiliyor.” Musk, hastanın fare imlecini daha fazla hareket ettirmesini beklediklerini söyledi.

HEDEFTE FELÇ VE KÖRLÜK VAR

Geçtiğimiz yıl insan deneyleri için onay alan Neuralink, öncesinde maymunlarda test edilen çiplerin, beyindeki sinyalleri başarıyla alarak cihazlara aktardığını paylaşmıştı. Musk'ın 2016’da kurduğu Neuralink şirketi, beyne yerleştirilen çiplerin yardımıyla felç ve körlük gibi nörolojik hastalıkları iyileştirmeyi ve engelli insanların yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefliyor. Musk çiplerin ayrıca obezite, otizm, depresyon ve şizofreni gibi rahatsızlıkları da tedavi etmek için faydalı olabileceğini de söylüyor.



Geçtiğimiz yıl değeri yaklaşık 5 milyar dolar olduğu açıklanan Neuralink, güvenlik prosedürleriyle ilgili çok kez inceleme talebiyle de karşı karşıya kalmıştı.



Reuters geçtiğimiz ay firmanın tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili ABD Ulaştırma Bakanlığı protokollerini ihlal ettiği gerekçesiyle para cezasına çarptırıldığını açıkladı.