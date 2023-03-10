10 Mart 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Beyoğlu’nda lüks otelde yangın: Çok sayıda çalışan dumandan etkilendi

Beyoğlu’nda lüks otelde yangın: Çok sayıda çalışan dumandan etkilendi

Beyoğlu’nda bulunan lüks otelin çamaşırhanesinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle yükselen dumandan çok sayıda çalışan etkilendi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan çalışanlar tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Yangın ise itfaiye ekipleri tarafından kısa söndürüldü.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 02:18
Takip Et

Beyoğlu’nda lüks otelde yangın: Çok sayıda çalışan dumandan etkilendi

Beyoğlu’nda lüks otelde yangın: Çok sayıda çalışan dumandan etkilendi
+
Aa
-

Yangın, Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir otelde saat 01.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, lüks otelin çamaşırhanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangından çıkan duman tüm çamaşırhaneyi kapladı. Çamaşırhanede çalışan işçilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da dumandan etkilenen işçileri içeriden çıkardı.

ÇOK SAYIDA ÇALIŞAN DUMANDAN ETKİLENDİ

Çamaşırhanede başlayan yangından yükselen dumanlar tüm katı kapladı. Bu esnada içeride olan birçok işçi dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri tarafından çamaşırhaneden çıkarılan işçiler sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan çalışanlar tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, otelde başlayan yangın için tedbir amaçlı çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. (İHA)

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Partilerin oyu dikkat çekti. Üçüncü anket bomba gibi patladı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
1
﻿Partilerin oyu dikkat çekti. Üçüncü anket bomba gibi patladı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Partilerin oyu dikkat çekti. Üçüncü anket bomba gibi patladı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Sedat Peker'den Yılmaz Özdil paylaşımı. Her şeyi göze aldı demek ki
2
﻿Sedat Peker'den Yılmaz Özdil paylaşımı. Her şeyi göze aldı demek ki
﻿Sedat Peker'den Yılmaz Özdil paylaşımı. Her şeyi göze aldı demek ki
﻿Sözcü TV'de istifa depreminin nedeni belli oldu
3
﻿Sözcü TV'de istifa depreminin nedeni belli oldu
﻿Sözcü TV'de istifa depreminin nedeni belli oldu
﻿Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın devlet sırrı gibi saklanan maaş miktarı sızdı. Aldığı maaş bugüne kadar kozmik bir bilgiymiş gibi saklandı
4
﻿Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın devlet sırrı gibi saklanan maaş miktarı sızdı. Aldığı maaş bugüne kadar kozmik bir bilgiymiş gibi saklandı
﻿Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın devlet sırrı gibi saklanan maaş miktarı sızdı. Aldığı maaş bugüne kadar kozmik bir bilgiymiş gibi saklandı
﻿Zaniolo'nun annesini gören büyüleniyor. GS'li futbolcu ''Şu fotoğrafları atmayı bırak anne'' diyerek isyan etti
5
﻿Zaniolo'nun annesini gören büyüleniyor. GS'li futbolcu ''Şu fotoğrafları atmayı bırak anne'' diyerek isyan etti
﻿Zaniolo'nun annesini gören büyüleniyor. GS'li futbolcu ''Şu fotoğrafları atmayı bırak anne'' diyerek isyan etti
﻿Haluk Levent duyurdu: Gidiyorum
6
﻿Haluk Levent duyurdu: Gidiyorum
﻿Haluk Levent duyurdu: Gidiyorum
﻿Yeniçağ'a gel Yılmaz Özdil. Korkma Yılmaz arkanda dağ gibi Yeniçağ var
7
﻿Yeniçağ'a gel Yılmaz Özdil. Korkma Yılmaz arkanda dağ gibi Yeniçağ var
﻿Yeniçağ'a gel Yılmaz Özdil. Korkma Yılmaz arkanda dağ gibi Yeniçağ var
﻿Beyoğlu’nda lüks otelde yangın: Çok sayıda çalışan dumandan etkilendi
﻿Beyoğlu’nda lüks otelde yangın: Çok sayıda çalışan dumandan etkilendi
﻿Beyoğlu’nda lüks otelde yangın: Çok sayıda çalışan dumandan etkilendi
﻿Samsun'da 4 büyüklüğünde deprem
﻿Samsun'da 4 büyüklüğünde deprem
﻿Samsun'da 4 büyüklüğünde deprem
﻿Başakşehir sonunu getiremedi
﻿Başakşehir sonunu getiremedi
﻿Başakşehir sonunu getiremedi
﻿Fenerbahçeli Samet: Elendik gözüyle...
﻿Fenerbahçeli Samet: Elendik gözüyle...
﻿Fenerbahçeli Samet: Elendik gözüyle...
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.