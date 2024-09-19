Beyoğlu'ndaki bina krizinde yeni aşama. Belediye çalışanları binaya alınmıyor

Beyoğlu Belediyesi, yerel seçimler öncesinde kaymakamlık ve belediyeye tahsis edilen eski kışla binasına belediye çalışanlarının girişinin engellendiğini öne sürdü.

Beyoğlu Belediye'nin X hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Değerli Beyoğlulular,

Şu anda Belediyemizin yöneticilerinin bir kısmının kaymakamlık binası içinde bulunan belediye birimlerimize girişi engellenmektedir.

İlgililer hakkında gerekli hukuki girişimlerde bulunulacaktır.

Kamu hizmetlerini ve kamu görevlilerini engellemenin yasal olmadığını hatırlatırız.

Değerli Beyoğlulular,



Şu anda Belediyemizin yöneticilerinin bir kısmının kaymakamlık binası içinde bulunan belediye birimlerimize girişi engellenmektedir.



İlgililer hakkında gerekli hukuki girişimlerde bulunulacaktır.



Kamu hizmetlerini ve kamu görevlilerini engellemenin yasal… — Beyoğlu Belediyesi (@BeyogluBld) September 19, 2024

İNAN GÜNEY ENGELLEMEYE TEPKİ GÖSTERDİ

Beyoğlu Belediyesi Başkanı İnan Güney da söz konusu engellemeye tepki gösterdi.

Güney, “İlgilileri devlet aklına ve Beyoğlu halkının iradesine saygı duymaya davet ediyorum. Bu yapılanın tüm bir ilçeyi cezalandırmak olduğunu hatırlatıyorum” dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Güney, “İlgilileri devlet aklına ve Beyoğlu halkının iradesine saygı duymaya davet ediyorum. Bu yapılanın tüm bir ilçeyi cezalandırmak olduğunu hatırlatıyorum. Komşularımız müsterih olsun, ne olursa olsun sizlere hizmetlerimizde aksama olmayacak. Bu uygulamaya karşı idari ve hukuki tüm haklarımızı kullanacak, Beyoğlu’nun hakkını - hukukunu savunacağız. Altını çizerek hatırlatıyorum: devletin dini adalettir, adalet olmalıdır” ifadelerini kullandı.

İlgilileri devlet aklına ve Beyoğlu halkının iradesine saygı duymaya davet ediyorum. Bu yapılanın tüm bir ilçeyi cezalandırmak olduğunu hatırlatıyorum.



Komşularımız müsterih olsun, ne olursa olsun sizlere hizmetlerimizde aksama olmayacak.



Bu uygulamaya karşı idari ve hukuki… https://t.co/ov5OqKFvj0 — inan güney (@inanguney) September 19, 2024

İMAMOĞLU BELEDİYE ÇALIŞANLARIN ÇIKARILMASINA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimler öncesinde kaymakamlık ve belediyeye tahsis edilen eski kışla binasından Beyoğlu Belediyesi’nin çıkarılmak istenmesine “3 ay önce niye belediyeyi yerleştirdin oraya? Yani seçimi kazansaydı diğer arkadaşımız, acaba binanın hepsini mi vereceklerdi ona?” diyerek tepki göstermişti.