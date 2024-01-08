Beyrut Havalimanına siber saldırı. Ekranlarda Hizbullah karşıtı mesaj yayınlandı

Kaynak: İHA
Beyrut Havalimanına siber saldırı. Ekranlarda Hizbullah karşıtı mesaj yayınlandı
Lübnan’daki Beyrut Havalimanı’nda uçakların kalkış ve varış saatlerini gösteren ekranlara iki bilgisayar korsanı grup tarafından siber saldırı düzenlendi. Ekranlarda Hizbullah karşıtı mesaj yayınlandı.

İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları devam ederken, savaş ara ara çevre ülkelere de sıçrıyor. Bu ülkelerden birisi de Lübnan. Hizbullah’ın en güçlü olduğu ülkelerden birisi olan Lübnan, İsrail için tehlike arz ediyor. Lübnan, ayrıca Hamas üyelerinin de faaliyet yürüttüğü ülkelerden birisi olduğu için İsrail’in saldırılarına maruz kalıyor.

Son olarak 2 Ocak tarihinde İsrail’in Lübnan’ın başkenti Beyrut’a insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda Hamas’ın üst düzey yetkililerinden Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri öldürülmüştü.

Bölgede gerilim her geçen gün artmaya devam ederken, Beyrut’ta yaşanan olayları protesto etmek amacıyla iki korsan grup tarafından havalimanına siber saldırı düzenlendi.

HİZBULLAH KARŞITI MESAJ YAYINLANDI

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Korsanlar, havalimanında yer alan uçakların kalkış ve varış saatlerini gösteren ekranlarda Hizbullah karşıtı mesaj yayınladı.

Mesajda Hizbullah’ı, Lübnan'ı İsrail ile topyekun bir savaşın eşiğine getirmekle suçlarken, Soldiers of God ile The One Who adlı bilgisayar korsanı olarak tanınan grupların logoları yer aldı.

Soldiers of God saldırıda herhangi bir sorumluluk üstlenmezken, The One Who ise Beyrut Havalimanı’ndaki ekranların fotoğraflarını sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı.

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