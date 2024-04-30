Beyrut’ta bir restoranda çıkan yangın nedeniyle 8 kişi öldü

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Beyrut’ta bir restoranda çıkan yangın nedeniyle 8 kişi öldü
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir restoranda gaz sızıntısı nedeniyle patlama ve yangın meydana geldi.

İlk belirlemelere göre patlamada 8 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Lübnan Sivil Savunma Dairesi'nden yapılan açıklamada, Beşar el Huri Caddesi üzerinde yer alan bir pizza restoranında tüpten sızan gaz nedeniyle patlama ve yangın çıktığı belirtildi. Patlamanın ardından alevlere teslim olan restoranın kısa sürede kül olduğu ifade edildi.

Açıklamada, yangın nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürerek soğutma çalışmaları başlattı.

Yaralıların durumunun ise ağır olduğu ve hastanelere sevk edildikleri öğrenildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yetkililer, patlama ve yangının nedenini araştırmak için soruşturma başlattı. Kazayla ilgili daha fazla bilgi ilerleyen saatlerde paylaşılacağı tahmin ediliyor.

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