Beyşehir'de ceviz bahçesinde uyuşturucu çıktı

A.Ç. isimli şahsın esrar satışı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçen polis ekipleri çalışma başlattı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan hassas burunlu dedektör köpek de operasyon için Beyşehir’e getirildi.

Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, alınan arama kararı çerçevesinde Hüseyinler Mahallesi’nde bir adrese hassas burunlu dedektör köpek destekli operasyon düzenlendi.

Şüphelinin ikameti ve kamufle edilmiş durumdaki ceviz bahçesinde yapılan aramada, üzerinde esrar kalıntıları olan bir hassas terazi, bin 215 gram esrar, 85 kök hasat edilmiş kenevir bitkisi, 277,23 gram kenevir tohumu ve 77 kök ekili kenevir bitkisi ele geçirildi.

Adreste bulunamayan şüphelinin yapılan kimlik tespiti neticesinde daha önce de 3 adet uyuşturucudan suç kaydı olduğunu belirleyen ekipler, yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Firari A.Ç. polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adli makamlara sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.