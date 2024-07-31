Bezginlik gelmek deyimi ne anlama geliyor?

Bezginlik gelmek deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Bir kişinin belirli bir şeyden veya durumdan tamamen yorulması, sıkılması ve tükenmişlik hissetmesi durumunu ifade eder.

Bu durum, genellikle sürekli tekrar eden bir olay, görev ya da problem karşısında ortaya çıkar. Kişi, bu noktada artık söz konusu şeyden tatmin olmayı ya da onu sürdürmeyi istemez hale gelir. Bu bezginlik hali, sadece fiziksel değil, aynı zamanda duygusal ve zihinsel olarak da kendini gösterebilir.

Kişi, kendini yorgun, tükenmiş ve motivasyonsuz hisseder. Dolayısıyla, "bezginlik gelmek," kişinin dayanma gücünün tükendiği ve ilgisini sürdürmenin giderek daha zor hale geldiği bir durumu tanımlar.

BEZGİNLİK GELMEK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Artık senin bu vurdumduymaz hallerinden bezginlik geldi."