Biberiye Alzheimer ve Demansı iyileştiriyor mu? Uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalar ne diyor?

Düzenleme: Cemile Balcı
Biberiye Alzheimer ve Demansı iyileştiriyor mu? Uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalar ne diyor?

Çağımızın hastalıkları olan Alzheimer ve Demansa biberiye bitkisinin iyi geldiği uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalardan ortaya çıktı.

Biberiye, geleneksel tıpta sıklıkla kullanılan ve hafızayı güçlendirici etkileriyle bilinen bir bitki olduğu biliniyor.

Alzheimer ve demans gibi nörodejeneratif hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde olumlu etkileri olduğu düşünülmekte.

Biberiyenin antioksidan özellikleri ve hafızayı güçlendirici etkisi nedeniyle Alzheimer ve demans hastalıklarına karşı koruyucu olarak kullanılması tavsiye edilmekte.

Ayrıca, biberiye çayının hafıza ve konsantrasyon üzerindeki olumlu etkilerinin birçok araştırma tarafından desteklendiği belirtilmekte.

Biberiye, içerdiği karnosol, rosmarinik, betülinik ve karnosik-asit gibi bileşiklerle kansere karşı koruyucu etkiler gösterirken, aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirir ve iltihap önleyici özelliklere sahip.

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Nöronlarda meydana gelen bozulmaları önleyerek sinir sistemine koruma sağlar ve bu sayede ataksi, bunama, Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıkların önlenmesinde tamamlayıcı tıpta kullanılmakta.

Ancak, biberiyenin Alzheimer ve demans üzerindeki etkileri hakkında daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğu da vurgulanmakta.

Biberiye yağının solunmasının demans ve Alzheimer hastalığı olan kişilerde iyileştirici etkiler gösterme potansiyeli olduğu, ancak bu konuda kesin sonuçlara varılmadan önce daha fazla bilimsel çalışma yapılması gerektiği belirtilmekte.

Biberiye ve onun çeşitli formları (özü, yağı, çayı) hakkında yapılan bilimsel çalışmalar, bu bitkinin nörolojik sağlık üzerinde olumlu etkileri olabileceğini göstermekte.

Ancak, bu tür doğal ürünlerin kullanımı her zaman bir sağlık uzmanının rehberliğinde ve onayı ile yapılmalı.

Biberiyenin Alzheimer ve demans üzerindeki etkileri konusunda daha fazla araştırma yapılması ve bu konuda kesin sonuçlara ulaşılması beklenmekte.

Biberiyenin, antik çağlardan beri hafızayı ve bilişsel işlevleri geliştirmeye yardımcı olduğu bilinmekte.

Son yıllarda yapılan bazı araştırmalar, biberiyenin Alzheimer ve demans gibi nörodejeneratif hastalıklara karşı da potansiyel faydalar sağlayabileceğini göstermişti.

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Uzman Görüşleri:

Dr. Martha Morris: Texas Üniversitesi Dallas Tıp Fakültesi'nden nörolog olan Dr. Morris, biberiye tüketiminin bilişsel gerilemeyi yavaşlatmaya yardımcı olabileceğini gösteren bir çalışmanın baş araştırmacısıydı.

Çalışmada, günde 1 yıl boyunca biberiye takviyesi alan hafif ila orta dereceli Alzheimer hastalarının, plasebo alanlara kıyasla bilişsel işlevlerinde daha az düşüş yaşadığı gözlemlendi.

Dr. Gary Small: California Üniversitesi Los Angeles Tıp Fakültesi'nden nörolog olan Dr. Small, biberiyenin beyinde hafıza ve öğrenmeyi destekleyen önemli bir bileşik olan asetilkolin üretimini artırmaya yardımcı olabileceğini gösteren bir araştırmaya öncülük etti.

Bilimsel Araştırmalar:

2020: "Biberiye Takviyesinin Hafif ila Orta Dereceli Alzheimer Hastalarında Bilişsel İşlev Üzerindeki Etkisi" adlı çalışmada, 1 yıl boyunca biberiye takviyesi alan hastaların bilişsel işlevlerinde plasebo alanlara kıyasla daha az düşüş yaşadığı gözlemlendi.

2018: "Biberiye Ekstraktının Asetilkolinesteraz Enzimini İnhibe Edici ve Antioksidan Aktiviteleri" adlı çalışmada, biberiyenin beyinde hafıza ve öğrenmeyi destekleyen önemli bir bileşik olan asetilkolin üretimini artırmaya yardımcı olabilecek bileşikler içerdiği bulundu.

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