Bıçak ve baltayla biri dedesi 3 kişiyi öldürdü

Kaynak: DHA
Bıçak ve baltayla biri dedesi 3 kişiyi öldürdü

Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki bir evde, kendilerinden haber alınamayan 73 yaşındaki Mustafa Macar ile birlikte yaşadığı 70 yaşındaki Cavidan Aydın ve kimliği belirlenemeyen bir kişinin cesedi bulundu.

3 kişiyi bıçak ve baltayla öldürdüğü iddia edilen Mustafa Macar’ın 16yaşındaki torunu M.K. gözaltına alındı.

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Olay, 11 Ekim’de Orhaneli ilçesi Göynükbelen Mahallesi Karandere yakınlarında gerçekleşti. Aktarılanlara göre para istemek için dedesi Mustafa Macar’ın mahalle dışındaki evine giden M.K., hayır yanıtı alınca, taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

İddiaları göre M.K., dedesi Mustafa Macar’ı, dedesinin birlikte yaşadığı Cavidan Aydın’ı ve evde bulunan diğer bir kişiyi, bıçak ve baltayla öldürdü. Saldırgan olay yerinden kaçtı.

Olay, aileden haber alamayan yakınlarının, bu akşam saatlerinde eve gelmesiyle ortaya çıktı. 3 kişiyi evde kanlar gölü içinde ölü bulanların ihbarıyla olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi ekibi yönlendirildi.

Evde inceleme yapan polis ekipler mahalleye giriş ve çıkışları kapatırken, olayın ardından kaçan şüpheli M.K. yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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