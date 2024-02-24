Bıçaklı kavga: 16 yaşındaki genç yaralandı

Kaynak: İHA
Bıçaklı kavga: 16 yaşındaki genç yaralandı
Muğla’nın Milas ilçesinde iki karşıt grup arasında çıkan arbedede bıçaklanan 16 yaşındaki genç yaralandı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde gece saatlerinde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, iki grup karşıt genç arasında henüz öğrenilemeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede alevlenerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada karnından bıçaklanan 16 yaşındaki D.Ş. yaralandı. Yaşananları görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti. Gelen ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı D.Ş.'ye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme hala devam ediyor.

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