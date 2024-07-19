Biçerdöverle pancar toplarken Witcher 4’ün kıdemli geliştiricisi oldu

Oyun sektörü uzun zamandır ilham veren iş bulma hikayeleri ile doluyor. Özellikle mod yapımcıların dev şirketler tarafından işe alınması büyük bir sürpriz değil. Ancak Witcher serisi ve Cyberpunk 2077 oyunlarının yapımcısı CD Project Red, bu hikayeleri farklı bir boyuta çekti.

Polonya merkezli dev oyun yapımcısının Avustralya’da çiftçilik yapan Estonyalı bir kişiyi Witcher 4’ün geliştirici ekibine dahil ettiği ortaya çıktı.

Cyberpunk 2077’nin yeni çıkacak oyununun Yardımcı Yönetmeni Pawel Sasko, şirketin yeni eleman alma süreçleri ile ilgili çarpıcı bilgiler verdi.

Sasko, modlama yapan topluluklardan işe alım süreçlerinde oldukça fazla yararlandıklarını belirterek, Cyberpunk 2077’nin devam oyununda çalışan ekibin yarısının eski mod yapımcısı olduğunu söyledi. Sasko, baş görev tasarımcısı Błażej Augustynek'in kariyerine StarCraft’a mod yaparak başladığının altını çizerek Witcher 3 için yakın zamanda yayınlanan modlama araçlarının da tamamen mod yapımcıları tarafından oluşturulduğunu söyledi.

AVUSTRALYA’DA ÇİFTÇİYKEN OYUN GELİŞTİRİCİSİ OLDU

Sasko, oyun geliştiricisi olmak isteyen gençlerin işe modlama yaparak başlamalarını tavsiye ederken çok çarpıcı bir hikaye paylaştı. Sasko, Witcher 4’ün geliştirici ekibine katılan bir kişinin Avustralya’da çiftçilik yapan bir Estonyalı olduğunu belirtti.

Sasko, YouTube'da, hiçbir modlama araç setine sahip olmadan Witcher 1 prologunu Witcher 3'te yeniden yapmaya başlayan bir modcu ile ilgili video gördüğünü belirterek, gördüklerini çok beğendiğini söyledi. Sasko, ekibinde bir kişinin söz konusu modcuyu tanıdığını ve kendisiyle iletişime geçerek özgeçmişini göndermesini istediklerini söyledi. Sasko, görüşmelerin ve testlerin olumlu sonuçlanarak Estonyalı çiftçinin nasıl işe alındığını şu sözlerle anlattı:

"Sonra konuşmalar yaptık ve sanırım 20 veya 21 yaşındaydı ve o sıralar Avustralya'daydı. Devasa bir biçerdöverle pancar topluyordu ve akşamları modlama yapıyordu. Bu yüzden onu Avustralya'dan Polonya'ya götürdüm ve Estonyalı ve adı Eero Varendi. Harika bir adam. Şu anda yeni Witcher oyunu Polaris'te kıdemli geliştirici ve Witcher'a takıntılı."