Biden 73.600 öğrencinin 4.9 milyar dolar kredi borcunu sildi. Türkiye'de sadece borcun faizi silinmişti

ABD Başkanı Joe Biden’ın, 73.600 öğrencinin toplam 4.9 milyar dolar tutarındaki kredi borcunu silme kararı aldığı açıklandı.

Bu yardımın, ABD Eğitim Bakanlığı’nın gelire dayalı geri ödeme planlarında ve Kamu Hizmeti Kredisi Bağışlama programında yaptığı düzeltmelerin bir sonucu olduğu belirtildi.

ABD Eğitim Bakanı Miguel Cardona konuyla ilgili açıklamasında, “Biden-Harris Yönetimi, ülkemizin bozulan öğrenci kredisi sistemini düzeltmek ve geçmişte borçluların hak ettikleri öğrenci borcu affını almalarını engelleyen gereksiz engelleri ve idari hataları gidermek için durmaksızın çalıştı” dedi.

Yardımın yaklaşık 1,7 milyar doları, gelir odaklı geri ödeme planlarına kayıtlı 29.700 borçluya gideceği ifade edildi. Uzmanlar, bu planların belirli bir süre sonra borç affına yol açması gerektiğini ancak tarihsel olarak bunun her zaman gerçekleşmediğini, çünkü kredi hizmet sağlayıcılarının borçluların ödemelerini takip edemediğini söylüyor.

BIDEN YÖNETİMİ 3.7 MİLYON AMERİKALININ BORCUNU SİLDİ

Beyaz Saray’a göre Biden yönetimi şu ana kadar 3,7 milyondan fazla Amerikalının 136 milyar dolardan fazla öğrenci borcunu iptal etti.

Tüketici savunucuları, Başkan Joe Biden’ı son eylemlerinden dolayı övdü ancak ona daha fazlasını yapması için baskı yapıyor.

Biden, 2020 başkanlık seçimleri öncesindeki kampanya sürecinde kişi başına en az 10.000 dolarlık öğrenci borcunu iptal etme sözü vermişti.

“VAAT YERİNE GETİRİLMEZSE ÖĞRENCİLERDEN OY ALAMAYABİLİR”

Borçlulara yönelik bir örgüt olan Debt Collective’in kurucu ortağı Astra Taylor, geçtiğimiz sonbaharda CNBC’ye verdiği bir röportajda, ”Öğrenci borçlarının silinmesi, ara seçimlerde dengeyi Demokratlar lehine değiştirdi. Bunların yerine getirilmemesi, oylarını kaybetmeyi göze alamayacakları gençlerin moralini bozacak ve hareketlerini kısıtlayacaktır.” demişti.

YÜKSEK MAHKEME YETKİSİ YOK DEMİŞTİ

Biden’ın milyonlarca Amerikalının 400 milyar dolara varan öğrenci borcunu iptal etme planları geçen Haziran ayında Yüksek Mahkeme’de engellenmişti. Yüksek Mahkeme, başkanın Kongre’den önceden izin almadan Eğitim Sekreterine bu kadar büyük miktardaki tüketici borcunu iptal etmesi vaadini ve talimatını verme yetkisine sahip olmadığını söylemişti.