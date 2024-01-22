Erdoğan'a uydu büyük zarara uğradı. 5 bin dolarını 3.48 TL'yken bozdurdu. Bugün bozdursaydı bakın ne kadar oluyordu

Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan'a uydu büyük zarara uğradı. 5 bin dolarını 3.48 TL'yken bozdurdu. Bugün bozdursaydı bakın ne kadar oluyordu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türk lirası değerlensin" çağrısı üzerine 5 bin dolarını 3.48 liradan bozduran Kahramanmaraşlı esnafın sözleri sosyal medyada gündem oldu. Türk bayraklı kıyafet giyen yaşlı adam parasını bozdurmasaydı şimdi 150 bin lira yapıyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine Türk lirasının değerlenmesi için başlatılan döviz bozdurma kampanyasına destek olmak amacıyla üzerinde Türk bayraklı kıyafet giyen ve 5 bin dolarını bozduran Kahramanmaraşlı esnaf sosyal medyada gündem oldu.

Dolar 3.48 TL'yken 5 bin dolarını 17.400 liraya bozduran adamın şu an 5 bin doları 150 bin lira yapıyor.

"NE DOLAR NE AVRO, BİZE SEN LAZIMSIN"

Emekli esnaf Mehmet Ağagürbüz adlı vatandaş, "Gazi Cumhurbaşkanımız ne dolar ne avro, bize sen lazımsın.. Bu millet seninle" yazılı pankartıyla döviz bürosuna geldi. Ağagürbüz'ün, yatırım amacıyla biriktirdiği 5 bin dolarını bozdurduğu anlar kaydedildi.

Kendilerine Türk parasının lazım olduğunu, her yerde Türk parası kullandığını ifade eden Ağagürbüz, şu ifadeleri kullandı:

"BİR DAHA GAVUR PARASINI CEBİME KOYMAM"

"Cumhurbaşkanımızın ölene kadar arkasında olacağız. Onun sözleri üzerine bende dolarımı bozdurmaya geldim. Bize sadece vatanımızın, milletimizin parası lazım. Paralarımızla altın, ev, arsa alalım. Herkes tüm yabancı paralarını Türk lirasına çevirsin. Markete gidince Türk parası, hastaneye gidince Türk parası, eczaneye gidince Türk parası. Tövbe valla ben bir daha gavur parasını cebime koymam. Bu hainlerin parasını istemeyin. Bunu yastık altından çıkardım kardeşim. Allah bizim başımızdan Tayyip Erdoğan'ı eksik etmesin" dedi.

w6rnsv9lt0aanq-l.jpg

as.png

İlgili Haberler
Dolar haftaya rekor kırarak başladı
Cübbeli Ahmet'in uzay yorumu yeniden gündem oldu: "Manyak manyak işler. Masrafa değmez yahu. Ver bana 100 bin dolar hepsini söyleyeyim"
Cübbeli Ahmet'in uzay yorumu yeniden gündem oldu: "Manyak manyak işler. Masrafa değmez yahu. Ver bana 100 bin dolar hepsini söyleyeyim"
Türkiye Uzay Ajansı Başkanı'ndan 55 milyon dolar eleştirilerine ‘Seçil Erzan’lı yanıt. ‘Dolandırıcılara kaptırılan para daha fazla’
Biden 73.600 öğrencinin 4.9 milyar dolar kredi borcunu sildi. Türkiye'de sadece borcun faizi silinmişti
Son Haberler
Arda Güler Ancelotti'ye isyan etti. Gösterdiği tepki İspanya'da gündem oldu Spor
Arda Güler Ancelotti'ye isyan etti. Gösterdiği tepki İspanya'da gündem oldu
Bekar Afgan kadınlar hastaneye gidemeyecek. Taliban’dan yeni kısıtlamalar Dünya
Bekar Afgan kadınlar hastaneye gidemeyecek. Taliban’dan yeni kısıtlamalar
Glutatyon nedir? Glutatyon görevleri neler? Sağlık
Glutatyon nedir? Glutatyon görevleri neler?
İnşaat devinin patronu rüşvetten tutuklandı Gündem
İnşaat devinin patronu rüşvetten tutuklandı
Yılmaz Vural inat etti. Isparta tribünleri dondu kaldı Spor
Yılmaz Vural inat etti. Isparta tribünleri dondu kaldı
Teknolojide Kadın Derneği ücretsiz liderlik eğitimi verecek Ekonomi
Teknolojide Kadın Derneği ücretsiz liderlik eğitimi verecek
Iğdır'ı yoğun sis vurdu Yerel Haberler
Iğdır'ı yoğun sis vurdu