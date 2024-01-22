Erdoğan'a uydu büyük zarara uğradı. 5 bin dolarını 3.48 TL'yken bozdurdu. Bugün bozdursaydı bakın ne kadar oluyordu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine Türk lirasının değerlenmesi için başlatılan döviz bozdurma kampanyasına destek olmak amacıyla üzerinde Türk bayraklı kıyafet giyen ve 5 bin dolarını bozduran Kahramanmaraşlı esnaf sosyal medyada gündem oldu.

Dolar 3.48 TL'yken 5 bin dolarını 17.400 liraya bozduran adamın şu an 5 bin doları 150 bin lira yapıyor.

"NE DOLAR NE AVRO, BİZE SEN LAZIMSIN"

Emekli esnaf Mehmet Ağagürbüz adlı vatandaş, "Gazi Cumhurbaşkanımız ne dolar ne avro, bize sen lazımsın.. Bu millet seninle" yazılı pankartıyla döviz bürosuna geldi. Ağagürbüz'ün, yatırım amacıyla biriktirdiği 5 bin dolarını bozdurduğu anlar kaydedildi.

Kendilerine Türk parasının lazım olduğunu, her yerde Türk parası kullandığını ifade eden Ağagürbüz, şu ifadeleri kullandı:

"BİR DAHA GAVUR PARASINI CEBİME KOYMAM"

"Cumhurbaşkanımızın ölene kadar arkasında olacağız. Onun sözleri üzerine bende dolarımı bozdurmaya geldim. Bize sadece vatanımızın, milletimizin parası lazım. Paralarımızla altın, ev, arsa alalım. Herkes tüm yabancı paralarını Türk lirasına çevirsin. Markete gidince Türk parası, hastaneye gidince Türk parası, eczaneye gidince Türk parası. Tövbe valla ben bir daha gavur parasını cebime koymam. Bu hainlerin parasını istemeyin. Bunu yastık altından çıkardım kardeşim. Allah bizim başımızdan Tayyip Erdoğan'ı eksik etmesin" dedi.